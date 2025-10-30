金價｜回升至4000美元　賣金4大途徑及注意事項　銀行商戶買賣價一覽(有片)

【10月30日更新】受地緣政治局勢及美國聯儲局啟動減息周期等因素影響，黃金價格今年屢創新高，現貨金價更一度突破每盎司4,300美元，年內累計升幅已超過六成，雖然金價在過去一周由高位回落一成，但在周四(30日)的亞洲時段，現貨金價已重返4,000美元水平。 面對黃金持續升值，相信不少人都「心郁郁」，想把手上的實金及飾金沽售。《am730》特此整理本地主要黃金沽售途徑，並列出交易時需注意的事項，助大家精明兼安心地變現黃金資產。

金價 ｜ 金價如何計算？ 黃金價格主要取決於重量與當前市場價格。不同回收商每日的報價可能有所高低，建議買賣黃金時可以參考香港黃金交易所公布，或查詢金行及銀行的即時金價。 在計算一件金飾的總價時，通常包含幾個主要部分，基本公式為：「黃金重量×當日金價＋手工費＋佣金」。以下舉例具體說明：若某日金價為每両32,270港元，一件黃金飾品重量為0.267両，其黃金價值為8,616港元(即0.267両× 32,270港元)。假設需另計2%作為佣金，並加上300港元手工費，那麼這件首飾的總價計算如下： (0.267 両×32,270港元)+(黃金價值×2%)+300港元=約9,088港元。 買入與賣出價格亦有所區別。當賣出黃金時，商戶採用的「買入價」或「回收價」，通常會低於市場上買入新金飾的「賣出價」。至於買入黃金時，最終支付的價格，則以金行實時牌價為基礎，再加上相關工費及佣金等。

金價 ｜ 4大賣 金途徑 若市民計劃沽出手上的黃金飾品或實金，市場主要提供以下4種途徑，各有其優劣與注意事項： 賣 金途徑一｜金行： 方便快捷 周大福、周生生等傳統金行均提供黃金回收服務，分店網絡廣泛，交易流程迅速。不過，回收價通常較低，並且會收取約2%的佣金以及4%至10%不等的「火耗費」。若出售非該品牌產品，更可能產生額外費用。賣家需有心理準備，實收金額可能低於預期。 賣 金途徑二｜銀行：安全可靠 中銀香港或恒生銀行等銀行提供實金回收服務，最大優點是安全可靠，且款項通常可即日過數。然而，銀行一般僅回收該銀行自行發售的金條或金幣，並要求保留原裝證書及包裝。 賣 金途徑三｜回收專門店：價格較高 上環忠記、油麻地材記等回收專門店，優點是提供現金交收，且回收金價通常比一般金行較高；缺點在於收費透明度可能較低，因此務必選擇信譽良好的店家，並建議現場取得即時報價再進行交易。 賣 金途徑四｜網上交易平台：自由定價 網上交易平台允許賣家自由定價，不用收取佣金與「火耗費」。然而，此途徑風險最高，既無交易保障，亦需慎防詐騙；建議交收時特別注意人身與財物安全。

金價 ｜4大賣金 注意事項 市民計劃沽售黃金時，《am730》建議留意以下4點： 注意事項一｜掌握黃金純度及重量 回收價格直接受黃金純度(如24K、22K、18K)與實際重量影響。交易前，建議自行測量重量，並確認金飾上的純度標記(例如「999」），避免價值被低估。 注意事項二｜貨比三家再交易 金價每日波動，賣金前應主動參考香港黃金交易所、金行或銀行的即時金價。同時，建議市民參考金舖或回收專門店提供的免費報價，「貨比三家」後再交易，忌貪圖方便而急於成交。 注意事項三｜留意金飾狀況及衍生費用 對於非足金或設計複雜的飾金，商戶或收取「加工費」或「折舊費」，市民成交前須問清楚。想提高回收價值，亦應盡量保持飾金的完整性，並留意飾金表面有否異物。商店為驗證飾金真假，或會剪開或火燒進行檢測。 注意事項四｜備妥身分證明文件 根據本港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，對於較大金額的交易，商戶有責任進行客戶身分識別。同時，基於風險管理及確認黃金來源，商戶有機會要求賣家出示身分證，以及登記身分證資料，以確保交易透明可查。

賣金｜ 銀行/商戶 金粒金條 比較 商戶 每両買入價(港元) 每両賣出價(港元) 中銀香港9999實金 37,074元 37,214元 恒生9999金條 37,230元 37,730元 周生生足金金條 36,410元 39,840元 周大福金粒 36,410元 39,850元 謝瑞麟足金金條 36,420元 39,840元 上海商業銀行 37,130元 37,630元 六福9999金粒 36,410元 39,840元 粵港澳湛周生生999.9金條 36,430元 39,820元 金至尊金粒 36,410元 39,840元 以上資料截至2025年10月30日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。