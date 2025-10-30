金價｜回升至4000美元　賣金4大途徑及注意事項　銀行商戶買賣價一覽(有片)

【10月30日更新】受地緣政治局勢及美國聯儲局啟動減息周期等因素影響，黃金價格今年屢創新高，現貨金價更一度突破每盎司4,300美元，年內累計升幅已超過六成，雖然金價在過去一周由高位回落一成，但在周四(30日)的亞洲時段，現貨金價已重返4,000美元水平。
面對黃金持續升值，相信不少人都「心郁郁」，想把手上的實金及飾金沽售。《am730》特此整理本地主要黃金沽售途徑，並列出交易時需注意的事項，助大家精明兼安心地變現黃金資產。
金價｜金價如何計算？
黃金價格主要取決於重量與當前市場價格。不同回收商每日的報價可能有所高低，建議買賣黃金時可以參考香港黃金交易所公布，或查詢金行及銀行的即時金價。
在計算一件金飾的總價時，通常包含幾個主要部分，基本公式為：「黃金重量×當日金價＋手工費＋佣金」。以下舉例具體說明：若某日金價為每両32,270港元，一件黃金飾品重量為0.267両，其黃金價值為8,616港元(即0.267両× 32,270港元)。假設需另計2%作為佣金，並加上300港元手工費，那麼這件首飾的總價計算如下：
(0.267両×32,270港元)+(黃金價值×2%)+300港元=約9,088港元。
買入與賣出價格亦有所區別。當賣出黃金時，商戶採用的「買入價」或「回收價」，通常會低於市場上買入新金飾的「賣出價」。至於買入黃金時，最終支付的價格，則以金行實時牌價為基礎，再加上相關工費及佣金等。
金價｜4大賣金途徑
若市民計劃沽出手上的黃金飾品或實金，市場主要提供以下4種途徑，各有其優劣與注意事項：
賣金途徑一｜金行：方便快捷
周大福、周生生等傳統金行均提供黃金回收服務，分店網絡廣泛，交易流程迅速。不過，回收價通常較低，並且會收取約2%的佣金以及4%至10%不等的「火耗費」。若出售非該品牌產品，更可能產生額外費用。賣家需有心理準備，實收金額可能低於預期。
賣金途徑二｜銀行：安全可靠
中銀香港或恒生銀行等銀行提供實金回收服務，最大優點是安全可靠，且款項通常可即日過數。然而，銀行一般僅回收該銀行自行發售的金條或金幣，並要求保留原裝證書及包裝。
賣金途徑三｜回收專門店：價格較高
上環忠記、油麻地材記等回收專門店，優點是提供現金交收，且回收金價通常比一般金行較高；缺點在於收費透明度可能較低，因此務必選擇信譽良好的店家，並建議現場取得即時報價再進行交易。
賣金途徑四｜網上交易平台：自由定價
網上交易平台允許賣家自由定價，不用收取佣金與「火耗費」。然而，此途徑風險最高，既無交易保障，亦需慎防詐騙；建議交收時特別注意人身與財物安全。
金價｜4大賣金注意事項
市民計劃沽售黃金時，《am730》建議留意以下4點：
注意事項一｜掌握黃金純度及重量
回收價格直接受黃金純度(如24K、22K、18K)與實際重量影響。交易前，建議自行測量重量，並確認金飾上的純度標記(例如「999」），避免價值被低估。
注意事項二｜貨比三家再交易
金價每日波動，賣金前應主動參考香港黃金交易所、金行或銀行的即時金價。同時，建議市民參考金舖或回收專門店提供的免費報價，「貨比三家」後再交易，忌貪圖方便而急於成交。
注意事項三｜留意金飾狀況及衍生費用
對於非足金或設計複雜的飾金，商戶或收取「加工費」或「折舊費」，市民成交前須問清楚。想提高回收價值，亦應盡量保持飾金的完整性，並留意飾金表面有否異物。商店為驗證飾金真假，或會剪開或火燒進行檢測。
注意事項四｜備妥身分證明文件
根據本港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，對於較大金額的交易，商戶有責任進行客戶身分識別。同時，基於風險管理及確認黃金來源，商戶有機會要求賣家出示身分證，以及登記身分證資料，以確保交易透明可查。
賣金｜銀行/商戶金粒金條比較
|商戶
|每両買入價(港元)
|每両賣出價(港元)
|中銀香港9999實金
|37,074元
|37,214元
|恒生9999金條
|37,230元
|37,730元
|周生生足金金條
|36,410元
|39,840元
|周大福金粒
|36,410元
|39,850元
|謝瑞麟足金金條
|36,420元
|39,840元
|上海商業銀行
|37,130元
|37,630元
|六福9999金粒
|36,410元
|39,840元
|粵港澳湛周生生999.9金條
|36,430元
|39,820元
|金至尊金粒
|36,410元
|39,840元
以上資料截至2025年10月30日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。
賣金｜商戶飾金價格比較
|商戶
|每両買入價(港元)
|每両賣出價(港元)
|每両換貨價(港元)
|周生生
|35,570元
|44,190元
|36,680元
|周大福
|35,570元
|44,240元
|36,570元
|謝瑞麟
|35,580元
|44,190元
|-
|粵港澳湛周生生
|35,590元
|44,170元
|36,700元
以上資料截至2025年10月30日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。