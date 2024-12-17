金利來溢價24.9%提私有化 稱大中華消費下滑 業務面臨阻力

集團指，私有化對股東而言可以有限流動性完全變現投資的的難得機會，同時以具吸引力的溢價解鎖股東價值，並在當前不明朗的市場環境中實現收益。金利來指，鑒於目前受地緣政治因素影響的不明朗市況，及較廣泛股票市場不明朗情緒，建議為股東提供投資變現機會。在近期H股及A股市場由今年9月至10月前後的反彈期間，公司的股價變動甚微，可能表明在歷史成交量相對較低的情況下，公司股價未必完全反映更廣泛的股票市場估值趨勢。

冀針對營運狀況制定更長遠戰略決策

對公司而言，集團指過去數年，受大中華地區消費下滑、房地產危機及外圍不利因素的共同影響，公司業務面臨阻力。自2022年起，公司的收入及純利持續下降，預計中國經濟短期內可能不會明顯改善，這可能使表現持續受壓。成為私人公司後，公司能夠針對目前的營運狀況制定其他更長遠的戰略決策，而不受資本市場預期、監管成本、披露責任或短期市場及投資者情緒的影響。

20 年來無利用上市地位進行集資活動

鑒於市場上的股份成交量偏低，而金利來於過往20年來並無利用其上市地位進行集資活動，公司認為其於聯交所的上市地位作為業務及未來增長的籌資來源已變得無關緊要。建議涉及將公司除牌，預期可簡化營運程序，並減少與維持上市地位及遵守監管規定有關的管理資源及行政成本。