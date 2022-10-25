金利豐大股東李月華溢價近5成提私有化 涉資約10億

金利豐金融（1031）宣布私有化，控股股東、行政總裁兼執行董事李月華計劃出價0.3元，較停牌前價格0.203元溢價48%，較綜合資產淨值1.5166元折讓約80.22%，要約人將不會提價，亦不保留提價之權利，建議須通過股東投票75%支持才可獲通過，並撤銷上市地位。金利豐今復牌。

在公司已發行136.1億普通股中，大股東李月華及一致行動人士持有101.6億股或74.927%，公眾股東持股34.14億股或25.073%。扣除要約人直接或間接持有的普通股計算，涉及約34.6億股計劃股份，以註銷價計算最高現金代價為10.4億元。

根據金利豐發出通告指出，集團經營所的營商環境面臨前所未有之重大挑戰及不確定性。疫情持續，且近期並無顯著改善跡象，其由疫情、美國加息、中國經濟增長及地緣政治環境等不確定因素造成之社會及經濟影響屬重大且於一段長時間內可能仍然存在。

公告又指出，中國經濟增長及地緣政治環境之不明朗因素以及人民幣兌美元貶值之憂慮對香港股市及本地收購合併市場產生負面影響，香港集資金額仍大減，集團的證券經紀、包銷及配售服務為本集團之主要收入來源。務求與其證券經紀服務相輔相成，本集團亦提供保證金及首次公開發售金融服務。然而，金融市場波動導致資產重估，整體投資情緒變得謹慎。由於前述市場氣氛疲弱及經濟前景不明朗，本集團將繼續就提供有關金融服務業務採取審慎態度。

另一方面，本集團亦於澳門從事酒店及博彩業務。於疫情爆發期間，中國多個城市實施旅遊限制，導致訪澳旅客人數減少。澳門博彩收益減少，加上澳門6大博彩牌照之公開招標程序已開始，招標程序預期將於年底前完成，對澳門旅遊業及博彩業之負面影響何時結束及何時全面恢復至疫情前之水平仍未能確定。

公告指出，金利豐金融過去11年無進行任何股本集資活動，原因為普通股交易流動性較低及股價下跌，故未能充份利用上市平台，作為其長期增長資金的來源，鑒於集團面臨不利之營商環境，預期普通股繼續上市在不久將來可能不會為公司帶來任何有意義之利益。

11 年無進行任何股本集資活動

除牌建議預期將減少與維持公司上市地位及遵守監管規定有關之行政成本及管理資源。其亦可為要約人及集團提供更高靈活彈性，為於充滿挑戰之市場環境達致長期商業發展及維持競爭力，毋須因公司作為上市公司而承受市場期望、股價波動以及額外成本及開支所帶來之壓力。