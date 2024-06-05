金發局會否組織為法定機構　陳浩濂：未有計劃

港府於2013年成立香港金融發展局（金發局），作為高層次及跨界別的諮詢組織，推動香港金融服務業的進一步發展，諮詢業界並提出建議。周三（5日）有立法會議員提質詢指，政府會否考慮將金發局組織為法定機構，以賦予其權力及職能。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應，暫未有計劃。

陳浩濂：會不時檢視金發局的資源

陳浩濂表示，金發局於2018年9月註冊為擔保有限公司，目的是讓其在履行職能時具備靈活性，善用其獨特身分與各持份者聯繫，推動金融服務業的持續發展，亦因應金發局現行的組織架構能利便其有效履行職能，故在現階段未有計劃將金發局組織為法定機構，並強調會不時檢視金發局的資源、規模及運作模式，持續推動業界發展。