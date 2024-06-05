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財經
2024-06-05 13:37:00

金發局會否組織為法定機構　陳浩濂：未有計劃

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金發局會否組織為法定機構　陳浩濂：未有計劃

金發局會否組織為法定機構　陳浩濂：未有計劃

港府於2013年成立香港金融發展局（金發局），作為高層次及跨界別的諮詢組織，推動香港金融服務業的進一步發展，諮詢業界並提出建議。周三（5日）有立法會議員提質詢指，政府會否考慮將金發局組織為法定機構，以賦予其權力及職能。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂回應，暫未有計劃。

陳浩濂：會不時檢視金發局的資源

陳浩濂表示，金發局於2018年9月註冊為擔保有限公司，目的是讓其在履行職能時具備靈活性，善用其獨特身分與各持份者聯繫，推動金融服務業的持續發展，亦因應金發局現行的組織架構能利便其有效履行職能，故在現階段未有計劃將金發局組織為法定機構，並強調會不時檢視金發局的資源、規模及運作模式，持續推動業界發展。

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金發局建議獲港交所採納並推出「18C」

有關金發局有何機制跟進就研究報告所提建議的落實情況，以及對於不獲採納的建議，陳浩濂回應，在2018／19至2023／24年度，金發局合共發表29份研究報告，會繼續透過與持份者持續且有系統的溝通交流，積極推進各項建議，致力優化金融服務業的營商環境；又指該局會不時就市場的最新發展與行業代表及專業機構進行交流

對於金發局有否就提升香港作為國際金融中心的地位進行研究，陳浩濂補充，金發局近年發表多項報告，如提議擴大對尚未有收入的創新公司的上市渠道，以滿足中小企業的融資需求，獲政府及持份者支持，令港交所於2023年推出新特專科技公司（又稱18C）上市機制。

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