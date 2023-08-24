金發局研究揭過四成年青金融人計劃離港，提6大建議培育金融青年人才。

香港金融發展局（金發局）發表研究報告，結果顯示43.3%年青專業人士有計劃離港，亦有達48.3%的本地大學生計劃離港，又透露最大原因，與高壓工作環境及不確定行業前景有關。至於金發局亦提出6大建議，以培育金融青年人才，引領本港金融服務業未來穩健發展。

金發局研究：逾四成年青金融人計劃離港

研究中，一項對金融服務業的人才供應與需求趨勢部分顯示，逾半受者有計劃離港。結果顯示，有43.3%年青專業人士有計劃離港，當中35.8%指有初步計劃、7.5%已有明確計劃；至於大學生群組有48.3%人有計劃離港，其中有34.3%人指有初步計劃，13.9%人表示有明確計劃，亦有約三分之二的人計劃於未來5年內落實計劃。

對於離港時間，年青專業人士中有近42.5%人士，計劃於3至5年離開香港，有17.7%及18.3%計劃5年後或1至2年內離港；大學生方面則有26.2%人計劃1至2年內離港，24.2%大學生料在3至5年內離港，合共逾半大學生。

金發局：離開香港有兩大原因

金發局表示，兩組受訪者均指出「高壓的工作環境」和「不確定的行業前景」是考慮離開香港的最大原因，受訪者還表示期待和渴望其他城市更好的職涯前景、發展機會和更有利的商業環境；局方又指，香港的年青專業人士可能會因為低生活成本和更有利的移民政策吸引到其他地區，其他人可能被吸引到新興市場和鄰近城市在金融科技和其他相關行業中尋找發展機會。