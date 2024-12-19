金管局公布首批GenAI沙盒參與者名單 涉10銀行

金管局與數碼港今日公布首批生成式人工智能(GenA.I.)沙盒參與者名單。公告指，在40多個建議方案中，來自10家銀行和4家技術合作夥伴的15個用例被選為GenA.I.沙盒的首批參與者。每個用例均經過由學術界、金管局和數碼港專家組成的評選委員會嚴格排序，重點考量用例的創新水平、技術複雜性、對行業的預期貢獻，及是否遵循公平使用原則。 4 技術合作夥伴包括阿里雲百度 10家銀行包括中銀香港(2388)、中信國際、建銀亞洲、花旗香港、大新銀行、恒生銀行(011)、滙豐銀行、理慧銀行(livi bank)、法國興業銀行及渣打銀行。4家技術合作夥伴的包括燃希、阿里雲、百度集團(9888)及四方精創。

可助加強信貸評估和詐騙偵測 建議用例主要圍繞提升風險管理、反詐騙措施及客戶體驗。通過GenA.I.沙盒，銀行將探索GenA.I.在處理大量文件和非結構化數據方面的獨特能力，及其對跨媒體輸入和輸出(如文本、音頻和圖像)的處理能力。具體例子包括自動化處理非結構化數據，以加強信貸評估和詐騙偵測，及改良傳統的預設聊天機器人，處理更個人化和複雜的查詢，以提升客戶服務。 技術測試料由明年初至明年中 入選的參與者將可陸續開始使用數碼港營運的人工智能超級計算中心的專屬平台，預計技術測試將於2025年初開始持續至2025年中。金管局及數碼港將在測試過程中以互動和持續演進的方式，向參與者提供監管意見和技術支持。金管局亦會從測試中汲取經驗，並與業界分享實務指引。

金管局副總裁阮國恒表示，樂見銀行業熱衷探索GenA.I.，反映不同規模銀行對其業務和服務應用嶄新技術持積極和開放態度。隨市場持續創新，GenA.I.沙盒將為業界提供一個風險可控的試驗場。我們期待參與者的測試成果，並會與業界分享經驗。 明年首季公布第二批參與者申請程序 金管局計劃在2025年第1季末公布GenA.I.沙盒第二批參與者的申請程序，並將在申請截止前分享首批參與者的見解和經驗，以協助第二批參與者制定測試用例。