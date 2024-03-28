金管局推9招支援中小企　包括的士小巴有困難可酌情「還息不還本」(更新)

消息：金管局將推措施支援中小企 包括提醒銀行勿向按時供款客Call loan

金管局擬提醒銀行勿向按時供款客Call loan 金管局提出，協調機制銀行承諾會按照金管局去年12月發出的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款，另外提出按「還息不還本」計劃原則支持有困難客戶，包括個人名義敍做的的士、小巴及商用汽車貸款的客戶。

至於「銀行業中小企貸款協調機制」涉及11家銀行，金管局指，2023年有關銀行共批出超過11萬筆貸款予中小企客戶，涉及的授信總額超過4,500億港元。 金管局指，會透過協調機制跟進措施，並與銀行業和工商界保持緊密聯繫，攜手支持中小企持續發展。而9項措施包括： 不要求按時供款按揭客戶提前還款 調整信貸額度給予客戶最少六個月過渡期 加快處理八成和九成信貸擔保產品申請 按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶 提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務 積極考慮利息和收費減免 設立一站式平台提供銀行中小企服務資訊 便利客戶轉換貸款銀行 銀行業界定期與商界組織會面了解中小企需要 本地銀行目前貸款予150位小巴經營者 此前運輸及物流局局長林世雄亦曾回應議員質詢，指銀行目前貸款予150位小巴經營者，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇「還息不還本」安排。