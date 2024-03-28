金管局推9招支援中小企　包括的士小巴有困難可酌情「還息不還本」(更新)

本報早前曾報道，有小巴業界因拖欠供款，遭銀行扣押有關小巴，事件引起大眾關注中小企情況及「還息不還本」計劃。金管局表示，將推9招措施支援中小企，其中包括提醒銀行勿向按時供款客Call loan，以及的士、小巴及商用汽車的貸款人，可選擇較低還本選項，甚或提供還息不還本安排。
金管局擬提醒銀行勿向按時供款客Call loan
金管局提出，協調機制銀行承諾會按照金管局去年12月發出的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款，另外提出按「還息不還本」計劃原則支持有困難客戶，包括個人名義敍做的的士、小巴及商用汽車貸款的客戶。
至於「銀行業中小企貸款協調機制」涉及11家銀行，金管局指，2023年有關銀行共批出超過11萬筆貸款予中小企客戶，涉及的授信總額超過4,500億港元。
金管局指，會透過協調機制跟進措施，並與銀行業和工商界保持緊密聯繫，攜手支持中小企持續發展。而9項措施包括：
- 不要求按時供款按揭客戶提前還款
- 調整信貸額度給予客戶最少六個月過渡期
- 加快處理八成和九成信貸擔保產品申請
- 按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶
- 提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務
- 積極考慮利息和收費減免
- 設立一站式平台提供銀行中小企服務資訊
- 便利客戶轉換貸款銀行
- 銀行業界定期與商界組織會面了解中小企需要
本地銀行目前貸款予150位小巴經營者
此前運輸及物流局局長林世雄亦曾回應議員質詢，指銀行目前貸款予150位小巴經營者，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇「還息不還本」安排。
他又表示，據金管局從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界。即使近期小巴業界面對客量下跌及經營成本上升，銀行在客戶繼續還款的情況下，不會要求他們提早還款。不過，面對不明朗的業務前景，部分小巴經營者表示有意縮減或結束業務。