Call Loan｜小巴牌價暴跌　商會認車主斷供小巴被拖走　金管局：銀行按貸款合約收回抵押品 (更新)

部分被銀行拖走的「銀主車」：

潮聯車主亦被迫「舉手」向銀行交車 於九龍區經營「紅Van」小巴生意的小巴商會「潮聯」，有部分車主因無法供款，而被迫斷供「舉手」向銀行交車。據業界透露，有潮聯車主原持有11輛小巴，惟其後僅餘4輛小巴；另有車主「全軍覆沒」，持有的5輛小巴悉數被銀行拖走。 《am730》記者向香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華查詢事件，他承認有不少車主出現斷供情況，當中包括潮聯，因車租等收入不足以供車，惟他稱未有收到旗下會員反映被銀行「Call Loan」。張漢華指，銀行目前仍為車主提供彈性安排，「銀行冇得申請拍賣，有啲車主又續牌，冇續牌出唔到街，好多都鎖咗喺停車場」。他說，現時全港約逾千輛紅色小巴中，有約百多輛沒有續牌，在市面行駛的僅有800餘輛。 金管局去年曾表示，將有序退出銀行業「預先批核還息不還本」計劃，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。 金管局又指出針對疫情時的運輸業援助措施，包括延長的士、小巴及非專營巴士貸款的最長貸款年期和彈性處理的士及小巴經營者更換車輛的再融資申請，2025年底前不應改變。

綠Van上市公司：牌照市值僅餘100萬 綠Van方面，於本港有上市的進智公交（077），於2023年11月發表的中期報告指，行業充滿挑戰的營商環境，加上借貸利率大幅上升，對公共小巴牌照的市值產生不利影響，，導致於2023年9月30日每個公共小巴牌照市值進一步下跌27.5%至100萬港元，每個牌照較2022年同期下跌38萬，公司帳面總值因此減少至6,600萬元，經推算，進智公交直接持有約66個小巴牌照。進智公交主席黃靈新表示，牌價下跌對公司無影響，因小巴均用於營運。 此外，據運輸署資料指，有「小巴大王」之稱的馬亞木家族，所持有的人人汽車目前持有約650個小巴牌，按100萬港元每個牌照計算，該公司同期或錄得近2.47億元的帳面減值。 小巴牌價過去一年跌近三成 《am730》記者翻查多間車行於網上公布的公共小巴牌照價格資料，現時小巴牌價約為80萬至100萬元，較2020年的尾約200萬大跌近一倍；而據美勤車行報價顯示，小巴牌照在過去12個月跌幅達28.57%。過去資料顯示，小巴牌價曾於2011年創出新高，升至接近780萬元，但之後回落至2015年的400多萬元水平。

Call Loan｜車主未能供款小巴被拖走 搵食車變銀主車潮聯都有份？

【2月21日更新】新增商會及金管局回應 香港的士小巴商總會今日(21日)發聲明指，根據商會了解及分析，銀行絕無「Call Loan」，形容「只不過有些車主未能供款，才被拖走」。商會指，會員只要準時供會，的士及小巴不會被拖走。 金管局回應傳媒查詢表示，據金管局從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界，即使近期業界面對客量下跌及經營成本上升， 銀行在客戶繼續還款的情況下，不會要求他們提早還款。銀行亦表示，面對不明朗的業務前景，部分小巴經營者有意縮減或結束業務。儘管銀行按「預先批核還息不還本」原則向合資格小巴客戶提供還息不還本或部分還本安排，少數小巴經營者仍然選擇不再供款，銀行在保障自身權益的情況下，按貸款合約收回作爲抵押品的小巴。 金管局：銀行仍向150名小巴經營者提供信貸援助 金管局又指，隨着疫情過去，「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底展開有序退出程序，銀行一直有繼續向面對經營困難的客戶提供信貸援助。針對小巴行業，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。 金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。