金管局：mBridge項目進入最簡可行產品階段　亦歡迎沙特央行參與

金管局表示，（6月5日）聯同mBridge項目團隊1的其他成員宣布mBridge項目已進入最簡可行產品（Minimum Viable Product，簡稱MVP）階段。同時，該局又歡迎沙特中央銀行成為全面參與mBridge MVP平台的成員。
金管局指，mBridge項目旨在研究如何應用央行數碼貨幣和創新方案解決目前跨境支付的痛點。自2022年完成試行後，項目團隊參考所得的意見和經驗，在技術、法律、管治等方面繼續開發和提升平台原型。
當中，四間創始中央銀行機構在各自地區部署了驗證節點，並與國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）共同制定了一套適切的管治框架和全面的法律框架（包括參與規則），以配合平台「去中心化」的特點。同時，四個地區參與項目的商業銀行已透過MVP平台進行真實交易，為正式推出MVP作好準備。
隨着項目進入MVP階段，項目團隊將繼續優化平台各個範疇，並進一步擴大公營和私營機構的參與度。金管局與項目團隊歡迎沙特中央銀行成為全面參與mBridge MVP平台的成員。
mBridge MVP平台具備高兼容性，可作為測試基礎，進而探索更多技術解決方案、新用例及與其他平台的互通性。項目團隊歡迎私營機構遞交表格，向創新樞紐提交有關解決方案和用例的建議。
金管局總裁余偉文表示，在各中央銀行和私營機構的共同努力下，跨境支付領域正經歷重大發展。mBridge項目是國際結算銀行創新樞紐轄下最成熟的多種央行數碼貨幣研究項目，金管局很高興能參與其中，全力支持項目邁向MVP階段。