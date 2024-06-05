金管局：mBridge項目進入最簡可行產品階段　亦歡迎沙特央行參與

金管局表示，（6月5日）聯同mBridge項目團隊1的其他成員宣布mBridge項目已進入最簡可行產品（Minimum Viable Product，簡稱MVP）階段。同時，該局又歡迎沙特中央銀行成為全面參與mBridge MVP平台的成員。

金管局指，mBridge項目旨在研究如何應用央行數碼貨幣和創新方案解決目前跨境支付的痛點。自2022年完成試行後，項目團隊參考所得的意見和經驗，在技術、法律、管治等方面繼續開發和提升平台原型。

當中，四間創始中央銀行機構在各自地區部署了驗證節點，並與國際結算銀行創新樞紐（創新樞紐）共同制定了一套適切的管治框架和全面的法律框架（包括參與規則），以配合平台「去中心化」的特點。同時，四個地區參與項目的商業銀行已透過MVP平台進行真實交易，為正式推出MVP作好準備。