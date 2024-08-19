金記冰室7月押商標資產獲1850萬貸款　主席稱正洽注資冀年尾開分店

香港疫後經濟恢復未如理想，飲食業近期亦受衝擊。本地連鎖餐廳「金記冰室」今年以來已有11間分店結業，之前亦因拖欠員工強積金（MPF）供款被積金局入稟追討欠款及遭業主入稟追討餐廳欠租等。母公司金記控股主席及創辦人徐汶緯，與本地傳媒會面時指出，強積金相關事宜已解決，並透露有知名基金投資者投資金記；另有本地傳媒翻查公開資料，發現金記7月將商標及資產作抵押，以取得一筆1,850萬元貸款。

就近期金記冰室多間分店結業，徐汶緯回應本地傳媒，指公司處於「調整期」，並非「唔做」，關店主要因為營業額下跌，因北上消費最嚴重，平日的營業額較為平穩，惟周六及周日表現「差過疫情」，由以往較平日多2至3成，轉為倒跌3成。他補充，保守估計今年公司月餅銷售按年少20%，反映經濟氣氛低迷。

徐汶緯又稱是管理層失預算，原預期通關後，生意或人流會較疫情時好，惟結果是客流出多於客流入。他亦曾向《am730》表示，特別在新界區業績較差，因為決定調整新界分店。目前金記冰室亦同時在大灣區、東南亞及香港物色新分店中，徐汶緯說，公司有意在尚未有分店的西九龍至深井一帶「插旗」，另一直會考慮北區，但需「計好條數」。

至於5月份被積金局入稟高等法院，要求償還拖欠的310萬元強積金MPF供款。徐汶緯則指，「當時內部睇漏了」，現時沒有拖欠。被問及是否當時資金周轉不靈，他指稱當時資金出現缺口，但現已解決。