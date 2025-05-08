銀娛首季錄112億淨收益 按年上升6%

銀河娛樂對旗下娛樂場在農曆年假期間以及年假過後的需求較以往維持更長時間感到鼓舞，認為與三月份在澳門銀河的主博彩樓層進行了一些調整，加入全新的電子博彩遊戲有關。

截至二零二五年三月三十一日，集團現金及流動投資為330億港元，扣除負債40億港元後之淨額為 290億港元，銀河娛樂表示將於二零二五年六月派發早前建議之末期股息每股 0.50 港元。

公司主席呂耀東指集團目前正推進第四期的建築工程，項目將聚焦於非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括娛樂場。同時會繼續按個別情況探討大灣區及海外市場的發展機遇，包括泰國。另外，他亦認同澳門行政長官岑浩輝近日表示，難以實現二零二五年整體博彩收益總額的目標的說法，但對澳門的長遠前景保持信心。