銀娛首季錄112億淨收益 按年上升6%

銀河娛樂(027)公布本年度首季業績，其中錄得112億港元淨收益，按年上升6%，按季下跌 1%。經調整EBITDA為33億港元，按年上升16%，按季上升2%。此外，季內銀娛博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA增加約3.3億港元，淨贏率正常化後經調整EBITDA為30億港元，按年上升7%，按季下跌9%。
博彩收益總額按年上升14%
銀河娛樂對旗下娛樂場在農曆年假期間以及年假過後的需求較以往維持更長時間感到鼓舞，認為與三月份在澳門銀河的主博彩樓層進行了一些調整，加入全新的電子博彩遊戲有關。
集團於二零二五年第一季度的博彩收益總額為109億港元，按年上升14%，按季下跌1%。中場博彩收益總額為82億港元，按年上升6%，按季下跌5%。貴賓廳博彩收益總額為20億港元，按年上升52%，按季上升29%。角子機博彩收益總額為7.29億港元，按年上升22%，按季下跌7%。
酒店入住率高企
分部表現方面，澳門銀河第一季度淨收益為91億港元，按年上升 10%，按季持平；經調整 EBITDA為30億港元， 按年上升15%，按季上升6%，第一季度七間酒店平均入住率為99%。而澳門星際酒店的第一季度淨收益則為12億港元，按年下跌9%，按季下跌4%；第一季度經調整 EBITDA為3.5億港元，按年下跌20%，按季下跌4%，第一季度酒店入住率為100%。
截至二零二五年三月三十一日，集團現金及流動投資為330億港元，扣除負債40億港元後之淨額為 290億港元，銀河娛樂表示將於二零二五年六月派發早前建議之末期股息每股 0.50 港元。
公司主席呂耀東指集團目前正推進第四期的建築工程，項目將聚焦於非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括娛樂場。同時會繼續按個別情況探討大灣區及海外市場的發展機遇，包括泰國。另外，他亦認同澳門行政長官岑浩輝近日表示，難以實現二零二五年整體博彩收益總額的目標的說法，但對澳門的長遠前景保持信心。