熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-02-01 12:01:31

港元定存2023｜滙豐中銀最高達4.1厘 中小型銀行息率有所回落（2月更新）

分享：
港元定存，滙豐中銀最高達4.1厘，中小型銀行息率有所回落。（資料圖片）

港元定存，滙豐中銀最高達4.1厘，中小型銀行息率有所回落。（資料圖片）

聯儲局加息在即，目前仍有多間銀行的港元定存維持4厘息率，暫時以東亞銀行利息最高，達4.2厘，惟只限指定客戶；三大行中以滙豐及中銀利息最高，達4.1厘；多間中小型銀行息率有所回落，部分只提供3.6至3.8厘息率，分別為3至12個月存期。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

渣打銀行：以1萬港元定存12個月可獲380元利息

三大發鈔行中渣打銀行最近降低存款標準，6個月定存息率為3.6厘，客戶只要符合指定條件，即享定存額1萬港元以上的特惠息率，息率為3間發鈔銀行之中最高。優惠只限透過網上理財開立。

詳情：渣打銀行

滙豐銀行： 12個月定期最高享4.1厘

三大行之一的滙豐銀行，現時開立12個月定存，可享4.1厘利率，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶於指定網上渠道開立，其餘客戶開立12個月定存亦可享3.9%年利率，起存額為港幣1萬元以上。

詳情：滙豐銀行

中銀香港：存入新資金開立12個月定存享4.1厘

中銀香港指，現時客戶經網上銀行或手機銀行，存入新資金至少1萬元，開立12個月定存即可享4.1厘利息，優惠最終條款根據銀行公布為準。

詳情：中銀香港

現時到富邦銀行以50萬資金開立6個月定期，可享4.1厘息。（資料圖片）

現時到富邦銀行以50萬資金開立6個月定期，可享4.1厘息。（資料圖片）

富邦銀行：50萬資金開立6個月定期享4.1厘息

富邦銀行網站指，現時以新資金開立6個月及12個月定期，可享4.1厘息；3個月、2個月及1個月在期分別有3.9%、3.6%及3.4%息率。要注意，存期起存額均為50萬元及需以新資金存入。

詳情：富邦銀行
 

招商永隆：12個月港元定存年利率為4.1厘

永隆銀行推出12個月存款優惠，由即日起到指定分行及手機銀行「一點通存款利率」 開立12個月定期存款，可享4.1厘息率，但存款額需為500萬港元以上。至於定存1萬元或以上、50萬元或以下則由4厘起。

詳情：招商永隆銀行

大新銀行：6個月定期最高享3.9厘

大新銀行公布該行最新高息港元定期存款，於該行存入至少100萬，敘做6個月、9個月及12個月港元定存，可享3.9厘息率；20萬至100萬以下則可享3.8厘息率。至於4及5個月定存則由3.6厘起。

詳情：大新銀行

東亞銀行：6個月或12個月定存可享4.2厘年利率

東亞銀行近期積極吸納新資金，現時該行的顯卓理財客戶，以新資金存入至少50萬港元，並開立6個月或12個月定存，可享4.2厘年利率，即到期可享10,500港元或21,000港元利息。

詳情：東亞銀行

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受