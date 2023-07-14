銀色債券2023｜一文睇清目標發行額　保證息率及每手入場費 (新增專家分析)

政府銀色債券的投資，為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。財政司司長陳茂波，於2023年2月《財政預算案》中提到，計劃於本財年，發行不少於500億元銀債，以及150億元綠色零售債券。

銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

銀色債券2023｜銀債相關專家分析

中銀香港周國昌：建議資金充裕的投資者可認購25至30手

中國銀行(香港)個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，建議資金充裕的投資者可認購25至30手，他指出，銀債低風險、高回報、認知度高，更設有售回機制，料在循環分配機制下可獲配發更多手。

至於該行預測，今年認購人數將增至約30萬人，平均認購金額約20萬元，即整體認購金額可達600億元，較目標發行金額500億元及最高發行額550億元為高，故認為超額認購機會較大。

滙豐黃子卓：銀債有效幫長者避免通脹蠶食

滙豐環球資本市場常務總監兼大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，該行十分高興，自香港政府推出銀色債券開始，連續8次擔任發行的聯席安排行，持續促進本地零售債券市場的發展。市場預期貨幣政策周期正步入尾聲，新一批銀色債券將為長者提供中等年期的穩定回報。

而黃子卓指，今年銀債發行額再增加，加上低入場門檻及簡單的特點，相信將繼續吸引銀髮投資者，有效幫助他們避免儲蓄的實際價值受通脹蠶食。

莊太量：銀債較定存吸引 建議「盡抽」

劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《am730》表示，銀債較定存達5厘，較現時銀行的定存息更吸引；問及有關認購建議，莊太量就建議應該投資者「盡抽」作投資。他早前曾認為，銀債息率一定不能低過通脹，或現時的定期存款息率。

李兆波：銀債放3年有穩定高息 料明年銀行定存難及4厘

中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波回覆本報表示，根據上一批銀債發放結果，每人最多可獲發21手，他認為若申請20手，可獲得3年穩定5%的高息，因明年銀行定存息率或難及至4厘。

至於與美國國債比較下，美債收益率雖然不到12個月就超逾5%，但預計不會持續，加上若購入美國國債，交易費用非常高銀債相對較穩定低風險；他又補充，銀債不能與股票比較因兩者風險不一。