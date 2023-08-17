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財經
2023-08-17 17:52:00

銀色債券2023｜銀債退款轉做定期最高享4.68厘　一文睇清各大銀行銀債退款優惠 (持續更新)

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銀色債券2023｜一文睇清各大銀行銀債退款優惠。(資料圖片)

銀債2023／銀色債券2023｜銀色債券周三（17日）公布分配結果，最終發行額為550億港元，最多可獲23手（每手為1萬港元）。最新亦有銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理銀債退款，再敘造定期存款及開立定存戶口。以下《am730》為讀者整合各大銀行銀債退款優惠。

銀色債券2023｜一文睇清各大銀行銀債退款優惠。(資料圖片)

銀色債券2023｜何為銀債？

銀色債券又稱為「銀債」，是香港政府專登為「銀髮族」長者而發行的債券。自2016年起，政府每年均推出銀色債券供65歲或以上長者認購，最新2023第8批銀債，則將合資格認購的年齡降至60歲。

銀色債券2023｜銀色債券保證息率

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券2023｜歷年認購及分配結果

年份

認購人數

認購金額

每人最多獲派手數

平均每人獲發手數

超額倍數

最終發行額

2023年

32.37萬

717億

23手

約16手

0.4倍

550億

2022年

28.96萬

624.62億

21手

15手

0.39倍

450億

2021年

25.68萬

678.63億

14手

11手

1.26倍

300億

2020年

13.52萬

432.24億

14手

約14手

1.88倍

150億

2019年

5.65萬

79.18億

6手

約6手

1.63倍

30億

2018年

4.54萬

62.21億

8手

約8手

1.07倍

30億

2017年

4.48萬

41.83億

10手

約10手

0.39倍

30億

2016年

7.6萬

89.31億

5手

約5手

1.87倍

30億

銀色債券2023｜一文睇清各大銀行銀債退款優惠。(資料圖片)

銀色債券2023｜各大銀行銀債退款優惠

銀色債券2023｜東亞銀行：銀債退款開立3個月定存享4.4%

東亞銀行表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍造3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。

詳情：東亞銀行

銀色債券2023｜信銀國際：銀債退款敍造6個月定存享4.68%

信銀國際公布，客戶從8月18日起至8月31日，可利用銀債退款，並經各分行敍做1萬港元或以上定期存款。敍造6個月定期存款可享4.68%優惠年利率；敍造12個月可享4.28%優惠年利率。

詳情：信銀國際

銀色債券2023｜工銀亞洲：推銀債退款定存及基金等三項優惠

工銀亞洲公布，第8批銀色債券分配結果已經出爐，將於8月18日起向申請人退回款項，而因應部分客戶未能獲發全數認購額，該行現推出3項銀債退款優惠。

其中包括定期存款特惠年利率高達4.3%；0.5%基金認購費優惠；港元兌換人民幣優惠。

詳情：工銀亞洲

銀色債券2023｜建行亞洲：銀債退款定存可額外享多0.1%息

建行亞洲表示，經該行申請銀色債券的合資格客戶，若憑銀債退款，或新資金於分行以10萬港元或以上，開立3個月定期存款，可於當時適用之推廣年利率上，享有額外年利率0.10%，要注意，定期存款金額上限，為每位合資格客戶100萬港元。

詳情：建行亞洲

銀色債券2023｜常見問題

銀色債券2023｜新一批銀債安排如何？

第8批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高...詳情按此

銀色債券2023｜銀色債券每手多少錢？

新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次...詳情按此

銀色債券2023｜購買銀債有何資格？

只要2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)，及持有有效香港身份證的香港居民可以認購...詳情按此

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