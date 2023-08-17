銀色債券2023｜銀債退款轉做定期最高享4.68厘　一文睇清各大銀行銀債退款優惠 (持續更新)

銀債2023／銀色債券2023｜ 銀色債券周三（17日）公布分配結果，最終發行額為550億港元，最多可獲23手（每手為1萬港元）。最新亦有銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理銀債退款，再敘造定期存款及開立定存戶口。以下《am730》為讀者整合各大銀行銀債退款優惠。

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券又稱為「銀債」，是香港政府專登為「銀髮族」長者而發行的債券。自2016年起，政府每年均推出銀色債券供65歲或以上長者認購，最新2023第8批銀債，則將合資格認購的年齡降至60歲。

銀色債券2023｜各大銀行銀債退款優惠

銀色債券2023｜東亞銀行：銀債退款開立3個月定存享4.4%

東亞銀行表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍造3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。

詳情：東亞銀行

銀色債券2023｜ 信銀國際 ：銀債退款敍造6個月定存享4.68%

信銀國際公布，客戶從8月18日起至8月31日，可利用銀債退款，並經各分行敍做1萬港元或以上定期存款。敍造6個月定期存款可享4.68%優惠年利率；敍造12個月可享4.28%優惠年利率。

詳情：信銀國際