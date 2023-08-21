銀色債券2023｜銀債退款轉做定期最高享4.8厘　一文睇清各大銀行銀債退款優惠 (持續更新)

銀債2023／銀色債券2023｜ 銀色債券周三（17日）公布分配結果，最終發行額為550億港元，最多可獲23手（每手為1萬港元）。最新亦有銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理銀債退款，再敘造定期存款及開立定存戶口。以下《am730》為讀者整合各大銀行銀債退款優惠。

對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。

銀色債券又稱為「銀債」，是香港政府專登為「銀髮族」長者而發行的債券。自2016年起，政府每年均推出銀色債券供65歲或以上長者認購，最新2023第8批銀債，則將合資格認購的年齡降至60歲。

創興銀行表示，客戶從即日起至8月26日，可利用銀債退款，並經各分行敍做10萬港元至100萬港元定期存款。敍造3個月定期存款可享4.38%優惠年利率。

信銀國際公布，客戶從8月18日起至8月31日，可利用銀債退款，並經各分行敍做1萬港元或以上定期存款。敍造6個月定期存款可享4.68%優惠年利率；敍造12個月可享4.28%優惠年利率。

東亞銀行表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍造3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。

銀色債券2023｜工銀亞洲：推銀債退款定存及基金等三項優惠

工銀亞洲公布，第8批銀色債券分配結果已經出爐，將於8月18日起向申請人退回款項，而因應部分客戶未能獲發全數認購額，該行現推出3項銀債退款優惠。

其中包括定期存款特惠年利率高達4.3%；0.5%基金認購費優惠；港元兌換人民幣優惠。

詳情：工銀亞洲

銀色債券2023｜建行亞洲：銀債退款定存可額外享多0.1%息

建行亞洲表示，經該行申請銀色債券的合資格客戶，若憑銀債退款，或新資金於分行以10萬港元或以上，開立3個月定期存款，可於當時適用之推廣年利率上，享有額外年利率0.10%，要注意，定期存款金額上限，為每位合資格客戶100萬港元。

詳情：建行亞洲

銀色債券2023｜華僑銀行：銀債退款資金開立9個月定存享最高4.75%

華僑銀行表示，將提供優惠予作銀債退款人士。定存50萬以上，9個月可享4.75厘年息；開立5萬以上、不足50萬的銀債退款人士9個月可享4.5厘年息。最終公布條款以銀行公布為準。

詳情：華僑銀行

銀色債券2023｜集友銀行：銀債退款資金開立168天定存享4.3%

集友銀行公布，即日起至至8月23日，以銀債退款資金或新資金，存入最少50萬元，於分行渠道開立168天港元定存，可享4.3%年利率。要注意，上限3,000萬元，且最終公布條款以銀行公布為準。

詳情：集友銀行

銀色債券2023｜大新銀行：銀債退款3個月港元定存息高達4.8厘

大新銀行表示，客戶以銀債退款證明及新資金，且透過分行辦理，存入為100萬港元以上開立定存，3個月港元定存年息高達4.8厘。

詳情：大新銀行