銀色債券2024｜30萬人合共認購701億 均遜去年

新一批銀色債券今日截止認購，政府發言人表示，根據其從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約701.6億元，認購人數約30.1萬。市場估計每人最多可獲派超過20手。
預計最終發行額550億
發言人指，以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。根據上述數據，銀色債券的認購金額是目標發行額的約1.4倍。由於銀色債券受年長市民歡迎，預計最終發行額將提高至上限550億元。港府計劃於10月21日(星期一)公布配發結果。
去年32.3萬人申請 每人分23手
今批銀債本來的目標發行額為500億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。去年銀債有約32.3萬人申請，合共認購717億元，每人最多可分配23手，市場本來預期今年或有近50萬人參與。
中銀香港(2388)指，今年經中銀香港認購銀色債券的金額創出新高，線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行認購的客戶數上升超過兩成，客戶平均認購約22手，較去年平均約20手為高。
滙豐銀行發言人表示，經滙豐認購銀債的客戶中，超過五分之一是首次參與計劃，而去年亦有投資銀債的滙豐客戶中，41%在今年加大了投資額，雖然整體認購人數及金額較去年溫和下跌，但客戶平均認購金額則輕微上升。
中信銀行(國際)表示，旗下客戶的平均認購金額為26萬元，累計認購金額上升逾15%；而認購人數及平均認購金額均錄得增長。
東亞認購金額錄雙位數增
東亞銀行(023)指，客戶今年認購銀債的反應熱烈，總認購人數較去年上升，而總認購金額及平均認購金額更錄得雙位數增長。