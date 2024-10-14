銀色債券2024｜30萬人合共認購701億 均遜去年

新一批銀色債券今日截止認購，政府發言人表示，根據其從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約701.6億元，認購人數約30.1萬。市場估計每人最多可獲派超過20手。

預計最終發行額 550 億

發言人指，以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。根據上述數據，銀色債券的認購金額是目標發行額的約1.4倍。由於銀色債券受年長市民歡迎，預計最終發行額將提高至上限550億元。港府計劃於10月21日(星期一)公布配發結果。