銀行動態丨DBS「展現未來」創科青年計劃 免費為基層青年提供科技培訓

特區政府高呼「搶科技人才」，然而在港基層青年欠缺相關學習及實踐機會，無法在科技轉型的社會下在職涯邁進。有見及此，星展基金會與MakerBay Foundation攜手推出DBS「展現未來」創科青年計劃，為15至24歲基層青年提供全面的人工智能和No-code技能培訓，並透過參與深化專案，為非牟利機構及社會企業構思並設計數碼解決方案，累積工作經驗的同時，也推動社福界的數碼轉型，締造多贏局面。

MakerBay Foundation早前進行的網上問卷調查發現，逾九成教育工作者同意科技急速發展，並已成為許多工作的重要部分，掌握人工智能等科技對學生準備就業相當重要，而逾八成受訪者亦認同家庭收入影響學生接受科技教育的機會。就學校而言，推行人工智能培訓最大的挑戰是缺乏相關專業知識。當中面對的主要困難為「學校缺乏相關專業知識」(30.6%)，以及「人工智能培訓並非恆常課程重點」(27.8%)，可見有需要在學校恆常課程以外，為基層青年提供數碼培訓課程，以提升職場競爭力。另外，問卷調查同時亦就數碼轉型訪問了社福界代表，近九成受訪者同意科技可幫助機構提高運營效率，但「缺乏配置合適設備的資源」(29.4%)及「機構缺乏相關專業知識」(25.0%)為將社企運營數碼化的兩大痛點。

為此，星展基金會與MakerBay Foundation攜手推出DBS「展現未來」創科青年計劃，啟動禮亦已於昨日完滿舉行，為未來一年半的各項活動揭開序幕。活動除介紹計劃架構及參與方式等資訊外，更舉行了主題為「數碼素養對青年發展的重要性」與「數碼轉型對NGO的好處及困難」的專題研討會。第一場研討會邀請了香港教育大學學生事務處助理事業發展經理呂嘉兒及Happyer Skills臨時行政總裁Oscar Venhuis先生探討基層與中產以上青年的學習資源差距，以及數碼知識對他們未來事業發展的正面影響；後者則是由香港中文大學商學院創業研究中心項目總監王湘文及科創社工學會聯合創辦人何振宇透過案例，探討機構如何克服數碼轉型的各種挑戰。

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