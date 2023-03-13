銀行動態｜中銀推私人財富手機銀行企業債服務

中銀香港為「私人財富」客戶推出手機銀行企業債券服務，年期由 1年至5年不等，分布地產、銀行及公用事業等行業。

中銀香港(2388)為「私人財富」客戶推出手機銀行企業債券服務，涵蓋環球不同企業和金融機構發行的債券，並提供最新債券市場資訊，方便高資產淨值客戶隨時買入及沽出債券，以及查閱帳戶概覽和交易紀錄。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，現時不少客戶已習慣使用手機銀行的投資理財服務。去年該行首次推出手機銀行零售債券服務，反應熱烈，經電子渠道認購特區政府綠色零售債券的客戶人數高達八成。是次推出專為私人財富客戶而設的手機銀行企業債券服務，除為高資產淨值客戶提供多元化交易渠道，方便其進行資產配置外；同時令手機債券交易平台更為完善。中銀香港將續豐富私人財富產品及服務，提供私人銀行級別的投資方案，讓投資理財變得更方便。

有助提升債券交易活躍度

中銀香港全球巿場利率交易處資深交易員張承棟指，面對全球加息、市場不確 定性增加，不少投資者均審慎部署，並考慮把債券加入投資組合。隨著更多投資者通過不同的渠道參與二手債券市場交易，不但豐富了債券市場的客戶結構，同時亦有助提升債券交易的活躍度。為配合客戶資產配置所需，為私人財富客戶挑選的企業債券全屬投資級別，發行人均為知名企業，並提供不同貨幣、年期及風險評級選擇，讓客戶根據自己的風險承受能力、預期投資回報作出投資決定，從而令資產組合更多元化。

是次中銀香港手機銀行企業債券服務適用於私人財富的專業投資者客戶，可供選擇的企業債券屬於投資級別，貨幣類別包括美元、人民幣及港元等，年期由 1年至5年不等，分布地產、銀行及公用事業等行業。