銀行動態｜中銀香港推出分期易達錢稅季貸款　送早鳥現金回贈高達6000元

新一輪稅季貸款優惠推出，中銀香港宣布，將推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，在高息環境下提供實際年利率低至 1.78%的貸款，並設有高達港幣 6,000元的早鳥現金回贈優惠。

中銀易達錢貸款額高達400萬

中銀表示，分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達港幣400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2023年11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前成功提取貸款，即可享早鳥優惠高達港幣6,000元現金回贈。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示：「中銀香港去年率先推出的稅季貸款反應理想，客戶新造貸款總額按年增長近三成。今年，中銀香港再接再厲率先推出稅季貸款，實際年利率低至1.78%，更設有早鳥優惠，助客戶在稅季靈活運用資金。此外，本行配合香港特區政府推出的『高才通』等各項人才輸入計劃，為來港高端人才特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。」

中銀香港優化「無紙化」貸款服務

此外，中銀香港指，該行持續優化「無紙化」貸款服務，截至8月末，經電子渠道申請的私人貸款筆數按年上升逾150%，客戶可透過電子渠道包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。中銀香港發薪客戶無需提交任何文件，亦可經電子渠道申請，快捷方便。