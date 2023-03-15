銀行動態｜渣打夥東方匯理推CIO 精選基金 入場費1000元

渣打銀行(香港)指，為零售投資者推首席投資辦公室(CIO)精選基金，旨在為客戶提供可持續並經風險調整後回報，並按最新市場或經濟情況，定期檢視和重新配置組合。將以集團首席投資總監布思哲(Steve Brice)帶領的CIO的觀點為基礎，與資產管理公司東方匯理合作設計。最低入場費為1,000元，並可選擇以月供形式進行投資。

基金銷售額按季顯著增長

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，致力提供市場領先投資意見、產品及服務，協助客戶管理及增值財富。CIO精選基金結合了渣打及東方匯理各自的優勢，設計適切的投資方案。自內地有序恢復通關，市場氣氛逐步改善，帶動本行的基金銷售額，比上季顯著增長。將繼續擴展產品配置，為客戶提供更全面的財富管理方案建立財富。

東方匯理資產管理香港區行政總裁程劍慧指，是次與渣打合作，以東方匯理的全球資產管理專業知識，聯手打造一系列迎合香港投資者要求的精選基金。CIO 精選基金正是強強聯手之作，讓零售客戶可透過多項投資策略，涉足多種資產類別。深信一加一大於二，作為值得信賴的投資夥伴，東方匯理時刻以客戶利益為本，並樂於為精選基金效力，幫助零售投資者達成投資目標，為財富增值。

四個投資組合

是次可投資於四個全球多元資產組合基金及指數股票基金的投資組合，包括1)CIO精選收益基金，主要目標是透過投資於全球收益型證券的分散投資組合，產生定期收益；2)CIO精選保守基金，尋求透過資產增值及收益累積實現中長期的適度資本增長；3)CIO精選平衡基金，透過資本增值及收益累積實現中長期的投資增長；4)CIO精選增長基金，主要透過資本增值實現中長期增長。