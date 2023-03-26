銀行動態｜渣打擬出售約旦業務予AJIB

渣打集團(2888)與阿拉伯約旦投資銀行(Arab Jordan Investment Bank，AJIB)達成協議，擬出售約旦業務予AJIB，現正待當地央行批准。不過，未有透露收購作價。

根據協議，渣打當地旗下企業、商業和機構銀行業務(CIBB)；消費貸款和私人及商業銀行業務(CPBB)將與AJIB合併，同時渣打在約旦的所有員工將被調到AJIB。

非洲中東地區的資源重新分配

渣打非洲和中東首席執行官Sunil Kaushal表示，該協議符合集團全球戰略發展部分，旨在提高效率、減低複雜性，以及將非洲中東地區的資源重新分配到最有潛力推動規模、增長和發展的地區，從而支援有關客戶。

AJIB主席Hani Al-Qadi則指，未來將與渣打團隊緊密合作，不會對現有客戶及員工帶來影響。是次收購符合該行擴大在當地市場份額的戰略，分別於2014年及2022年收購了滙豐控股(005)及科威特國家銀行在約旦的銀行業務。

至於渣打去年4月宣布重整計劃，將在非洲及中東地區的資源重新投入至具有最大規模和增長潛力的範疇，力求為客戶提供更佳支援。打算退出非洲及中東地區内七個市場的境內業務，包括安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋，並在另外兩個市場即坦桑尼亞和科特迪瓦專注於企業、商業及機 構銀行業務。

渣打上周五收市報60.65元，跌2.7%或1.7元，成交約6914萬元。倫敦收報591.8便士，挫6.4%。