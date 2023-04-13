銀行動態｜渣打 X Edan 教你「Banking 賺里數」

渣打與Edan合作，教你透過其銀行服務賺盡每一里！

渣打銀行(香港)將送出大額里數送你起飛！並與MIRROR成員呂爵安(Edan)合作，教你透過其銀行服務賺盡每一里！

渣打深明港人愛旅遊，今次推出多項優惠讓大家賺盡里數，包括倘以100萬元新資金開立「亞洲萬里通」定期存款及「優先理財」，可一次過賺428,000里數；優先理財「360o全面賞」，透過存款、投資及其他指定產品等結餘每月賺里，全年最高可賺55,200里數；全新信用卡客戶成功申請渣打國泰Mastercard®，可獲迎新1元=1里數，可賺最多40,000里數。另外，該行將舉辦大抽獎，送出總值1,200萬里數。

開立定存 可賺取 38.8 萬里數

由本月3日起，若以全新資金開立個人名義之6個月或12個月「亞洲萬里通」定期存款戶口，可賺取最多38.8萬里數；至於現有資金開立相關定存，可獲最多28萬里數。

至於晉身「優先理財」客戶，可獲高達22萬里數，包括全新客戶於推廣期內，存入首100萬元新資金，可獲最多40,000里數或4,000元現金回贈，其後每存入100萬元新資金，將獲取最多30,000里數或3,000元現金回贈，合共最多220,000里數或22,000元現金回贈等。

此外，客戶透過SC Mobile或網上理財完成任務，即有一次抽獎機會，最高可獲 高達10次機會，贏取高達200,000里數。包括進行任何外幣(如歐元、英鎊)金額達500元或以上、或50,000日圓或以上之單一外匯交易，全新外匯投資服務客戶更可獲得雙倍機會；透過網上基金交易平台完成之A類基金之認購或轉換；成功申請安聯旅遊保障/家居保障/意外保障/癌症保障/住院入息保障並繳付保費。