銀行動態｜滙控43億售阿根廷滙豐 料錄稅前虧損78億

滙控出售阿根廷滙豐予阿根廷最大私人金融集團Grupo Financiero Galicia，代價為5.5億美元。(資料圖片)

滙豐控股(005)指，將出售阿根廷滙豐予阿根廷最大的私人金融集團Grupo Financiero Galicia，代價為5.5億美元(約42.9億港元)，惟確認今年首季將錄稅前虧損為10億美元(約78億港元)，但稱交割時對其普通股權一級資本比率有不大的影響，預期減少約0.1個百分點。 滙控現報63.9元，升1.1%或0.7元，成交約11.2億元。 滙控又指，交割時(預計在未來12個月內發生)，約49億美元的歷史上累計貨幣換算儲備虧損將在收益表中確認，虧損已在資本確認并且不會對普通股權一級資本或有形資產凈值產生影響，而此交易將被視為重大特別項目，並且不會包括在派息計算内。

行政總裁祈耀年指，這項交易是執行策略重要另一步，並能將資源集中在國際網路中更高價值機會上。阿根廷滙豐是一家主要以國內為重點企業，與其國際網路其他部分連接性有限。 帶來巨大收益波動 此外，鑒於其規模，當其業績換算成美元時，也為集團帶來巨大的收益波動。相信Galicia更適合投資於其中並將其發展。另外，他續指，仍然致力於墨西哥和美國發展，並通過在全球網路以及領先交易銀行業務能力為國際客戶提供服務。

貨幣換算儲備虧損增18億美元 滙豐預計將以現金、貸款票據和Galicia美國存托憑證獲得收購代價，其中美國存托憑證佔收到的代價大約一半，佔Galicia少於10%經濟利益。