銀行動態｜滙豐升級付款服務 內地商戶可跨境收款

滙豐提升收付款服務，支持粵港澳大灣區跨境電子商貿發展，内地商戶現可透過全新推出數碼收款服務，直接從海外電商平台收取款項，過程全面自動化。

嶄新的「e滙豐」收款方案，可透過直接與電商平台連接，運用電子交易數據，以合規及流暢無縫的模式，讓內地商戶利用現有銀行帳戶作跨境收款，無需手續費。該行於今年2月於香港推出「滙豐電商易」，客戶可於商務網上理財使用服務，以一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款。服務開始時僅限於指定客戶登記使用，現時已全面開放予所有商業客戶。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，將推出更多數碼服務，配合大灣區內小型電商業務發展所需，並續投資收付款服務能力，以支持客戶拓展電商業務。

e 滙豐率先接入韓國領先電商平台 Coupang

「e滙豐」已率先接入韓國領先電商平台Coupang，將平台銷售結算款項直接 支付至内地商戶的境內人民幣帳戶，服務將拓展至其他海外電商平台。亦與電商生態圈夥伴緊密合作，如專業服務供應商及各地商會等，務求在區内商戶拓展業務過程中，提供更佳協助。最近亦與深圳跨境電商協會達成合作，共同探討金融服務創新及其他合作機會。

多項一站式連通服務方案專門為灣區中小企而設，包括 「付款通」、「信貸通」、「貿易通」、「帳戶通」及「服務通」等。