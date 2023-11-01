銀行動態｜花旗推Citi NextGen戶口 目標高端客戶子女

花旗銀行推出全新Citi NextGen戶口，專為Citigold及Citigold Private Client客戶11至17歲子女度身訂造。成功晉身為上述戶口客戶並為子女開立Citi NextGen 戶口，分別可獲最多42,100或65,300元獎賞。
平均13歲擁有自己銀行戶口
花旗早前公布「香港千萬富翁調查報告2022/2023」顯示，超過六成千萬富翁子女平均於13歲已擁有自己銀行戶口，他們於金融知識測試中，比同輩獲得 更好表現，足以證明及早學懂自我理財管理，對未來財富規劃有正面影響。而父母對子女掌握金錢觀念方面有舉足輕重地位，報告結果顯示，近六成半千萬富翁子女表示以父母為學習理財知識的主要對象。至於千萬富翁與下一代財政關係，不少千萬富翁均願意於子女各項人生里程碑提供財務上支持；近八成千萬富翁表示有專門為子女購買金融產品。此外，接近七成千萬富翁預期將為子女投放資源為海外升學作準備，可見家長積極為子女籌劃未來。
四分一高端客戶家庭 至少有一名子女
另外，據其9月份數字顯示，高端客戶中，四分一家庭客戶，顯示對此類銀行服務有一定需求。
Citi NextGen戶口，子女可以自己的名義擁有個人戶口及屬於自己的扣帳卡，方便本地或海外消費。除可於戶口內設定儲蓄目標，可透過手機應用程式學習理財資訊。家長亦可了解子女戶口狀況及日常消費模式，設定扣帳卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要；更設有鎖卡功能，一旦遺失扣帳卡，可即時遙距鎖上扣帳卡。
黎明再任代言人
為配合Citi NextGen戶口推出，花旗指再度與黎明合作最新一輯廣告。