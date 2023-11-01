熱門搜尋:
姜濤 雙11 粉嶺嘉禾戲院結業 取消黑碼 MIRROR SOGO Thankful Week 2023 埼玉縣 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-01 17:34:50

銀行動態｜花旗推Citi NextGen戶口 目標高端客戶子女

分享：
銀行動態｜花旗推Citi NextGen戶口 目標高端客戶子女

花旗銀行推出全新Citi NextGen戶口，專為Citigold及Citigold Private Client客戶11至17歲子女度身訂造。圖為其網站。

花旗銀行推出全新Citi NextGen戶口，專為CitigoldCitigold Private Client客戶1117歲子女度身訂造。成功晉身為上述戶口客戶並為子女開立Citi NextGen 戶口，分別可獲最多42,10065,300元獎賞。

平均13歲擁有自己銀行戶口

花旗早前公布「香港千萬富翁調查報告2022/2023」顯示，超過六成千萬富翁子女平均於13歲已擁有自己銀行戶口，他們於金融知識測試中，比同輩獲得 更好表現，足以證明及早學懂自我理財管理，對未來財富規劃有正面影響。而父母對子女掌握金錢觀念方面有舉足輕重地位，報告結果顯示，近六成半千萬富翁子女表示以父母為學習理財知識的主要對象。至於千萬富翁與下一代財政關係，不少千萬富翁均願意於子女各項人生里程碑提供財務上支持；近八成千萬富翁表示有專門為子女購買金融產品。此外，接近七成千萬富翁預期將為子女投放資源為海外升學作準備，可見家長積極為子女籌劃未來。

四分一高端客戶家庭 至少有一名子女

另外，據其9月份數字顯示，高端客戶中，四分一家庭客戶，顯示對此類銀行服務有一定需求。

Citi NextGen戶口，子女可以自己的名義擁有個人戶口及屬於自己的扣帳卡，方便本地或海外消費。除可於戶口內設定儲蓄目標，可透過手機應用程式學習理財資訊。家長亦可了解子女戶口狀況及日常消費模式，設定扣帳卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要；更設有鎖卡功能，一旦遺失扣帳卡，可即時遙距鎖上扣帳卡。

黎明再任代言人

為配合Citi NextGen戶口推出，花旗指再度與黎明合作最新一輯廣告。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受