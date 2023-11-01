銀行動態｜花旗推Citi NextGen戶口 目標高端客戶子女

四分一高端客戶家庭 至少有一名子女

另外，據其9月份數字顯示，高端客戶中，四分一家庭客戶，顯示對此類銀行服務有一定需求。

Citi NextGen戶口，子女可以自己的名義擁有個人戶口及屬於自己的扣帳卡，方便本地或海外消費。除可於戶口內設定儲蓄目標，可透過手機應用程式學習理財資訊。家長亦可了解子女戶口狀況及日常消費模式，設定扣帳卡每日消費或提款限額，從而支持子女各方面的理財需要；更設有鎖卡功能，一旦遺失扣帳卡，可即時遙距鎖上扣帳卡。

黎明再任代言人

為配合Citi NextGen戶口推出，花旗指再度與黎明合作最新一輯廣告。