本港銀行最遲明年底前，全面落實推出名為「智安存」的措施，讓存戶可自主決定為存款加設保護，有如銀行帳戶內設「夾萬」，以防範騙案。存戶使用該功能後，指定款項就不能被轉出，包括提款及轉帳等，要動用就要進一步核實。金管局亦建議，日後以手機程式認證使用銀行網上服務，亦研究讓客戶可選擇停用高風險功能，例如網上新增收款人或提高轉帳限額。
希望存戶停一停 想一想 減少騙案
金管局助理總裁區毓麟接受香港電台專訪，表示留意到不少騙案受害人被誘騙提供網上銀行帳戶和密碼，而被騙徒轉帳，又或誤信騙徒因而按指示將存款轉帳。為保護客戶，在經諮詢銀行業界後，將在明年推出「智安存」措施，零售銀行個人客戶可指定受保護機制下的存款額，設定保護後就不能轉出款項，除非向銀行要求取消保護，希望做到即使存戶被誘使轉帳，亦可停一停，想一想，減少騙案發生。
區毓麟表示，當存戶有意取消保護，要與銀行職員會面，以作核實程序，希望透過面對面接觸，可幫助客戶防範騙案。金管局要求，市民啟用或取消智安存，銀行都要三日內完成安排。因應措施涉及銀行大規模系統改動，「智安存」明年逐步推出，最遲明年底前全面落實。有部分銀行明年初就開始陸續向例如長者等客群，提供類似智安存的保護工具。
智安存最遲2025年底前全面落實
金管局亦要求，銀行明年上半年將陸續向客戶提供，「預設不開通網上銀行平台」的選項，客戶如果要重新開通網上銀行服務，亦要親身到銀行分行處理。區毓麟表示，已諮詢銀行業界，建議使用手機應用程式以認證使用網上服務，以及讓客戶選擇是否停用較高風險的電子銀行功能，包括在網上新增收款人或在網上提高轉帳限額等交易。
金管局今年首11個月接獲與騙案相關的銀行投訴有751宗，按年跌35%，不過金管局認為，數字仍處於高位。銀行今年第三季，在轉數快、網上銀行及分行櫃位服務的渠道，共發出超過24000個可疑帳號警示，提醒客戶應取消相關高危轉帳。不過局方注意到騙徒以不同藉口，例如系統測試中、帳戶正進行審批程序、帳戶被錯誤標籤等，指示受害人不理會有關警示。
原文刊登於 香港電台