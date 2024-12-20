本港銀行最遲明年底前，全面落實推出名為「智安存」的措施，讓存戶可自主決定為存款加設保護，有如銀行帳戶內設「夾萬」，以防範騙案。存戶使用該功能後，指定款項就不能被轉出，包括提款及轉帳等，要動用就要進一步核實。金管局亦建議，日後以手機程式認證使用銀行網上服務，亦研究讓客戶可選擇停用高風險功能，例如網上新增收款人或提高轉帳限額。

希望存戶停一停 想一想 減少騙案

金管局助理總裁區毓麟接受香港電台專訪，表示留意到不少騙案受害人被誘騙提供網上銀行帳戶和密碼，而被騙徒轉帳，又或誤信騙徒因而按指示將存款轉帳。為保護客戶，在經諮詢銀行業界後，將在明年推出「智安存」措施，零售銀行個人客戶可指定受保護機制下的存款額，設定保護後就不能轉出款項，除非向銀行要求取消保護，希望做到即使存戶被誘使轉帳，亦可停一停，想一想，減少騙案發生。