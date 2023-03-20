銀行服務｜配合通關 滙豐3分行試行周六日營業

滙豐銀行宣布，香港自2月初全面撤銷新冠疫情相關入境防控措施後，訪港旅客人數持續上升，使用滙豐分行服務的海外港人或非本地居民都顯著增加，2月份滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。為更好地配合客戶需求，滙豐旗下3家分行將率先試行一星期7天營業，包括：海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、柏寧卓越理財中心及觀塘分行，會由本月25日開始，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。該3家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。客戶可經滙豐網頁預約辦理開立戶口、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。

上月到訪分行非本地居民倍升

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，自香港與內地全面通關後，2月到訪分行的非本地居民日均數量較1月的平均數上升逾 1倍，主要為內地客戶帶動；客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。本行除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大四成。

至於恒生銀行(011)則表示未有相關計劃，指銀行致力為客戶提供多元化的銀行及財富管理服務，一直密切留意客戶需要和市場發展，並會不時檢視銀行服務。