銀行爆煲｜騰盛博藥存款料涉3億 多隻生科B股捲矽銀風波

以初創企業為主要客戶的美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)爆煲，並由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管銀行存款，牽動環球金融市場震動。按目前市場資料顯示，至少有13隻港股與SVB有往來，當中包括9間未有盈利的生物科技股(俗稱B股)，包括昨公布在SVB存款佔不足9%的騰盛博藥(2137)，按其截至去年中的流動現金及定期存款約32.2億元人民幣推算，即或涉約3.3億元。

按Webb-site資料顯示，目前與SVB有往來的港股有12隻，當中9隻為生物科技股，包括雲頂新耀(1952)、堃博醫療(2216)、騰盛博藥、加科思(1167)、基石藥業(2616)、嘉和生物(6998)、諾輝健康(6606)、聖諾醫藥(2257)及北海康成(1228)。另外不在名單的諾亞控股(6686)昨亦公布在SVB的存款少於100萬美元，即捲入風波港股至少13隻。

昨日有5隻生科B股公布在SVB的存款情況，當中涉及最多存款的騰盛博藥指，現有現金和銀行餘額仍足以滿足未來3年營運資金、資本支出和已知合同義務的重大現金需求，預計事件不會對集團產生重大不利影響。

堃博存款近億 加科思已轉走餘額

另外，堃博醫療亦指在SVB持有約1,180萬美元(約9,204萬港元)存款，佔現金及現金等價物約6.5%。

另外，北海康成指存放於SVB的現金通常在FDIC承保範圍內。基石藥業則指，在SVB的帳戶超出FDIC承保金額的部分，但只佔集團現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%。加科思指，其在SVB的現金存款餘額不足40萬美元，並已執行了全部餘額轉出手續。