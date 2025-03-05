長和千億港口大刁震撼市場　媲美「賣橙」傳奇　股價翻倍機會來了？｜財經百科

99年「賣橙」破開埠以來最大紀錄

現時長和系業務遍佈全球50多國，涵蓋港口、零售、基建、電訊及財務投資等多元領域。作為一家業務多元化的跨國巨頭，長和出售資產並不罕見，但若要論「千億級」交易，1999年的『賣橙』事件無疑是最具標誌性的一筆。

1990年代末，科網熱潮席捲全球，長和系創辦人李嘉誠掌舵的和黃(已除牌，前上市編號：013)趁勢而為。和黃自1989年進軍英國電訊市場，並於1994年以80億港元重組業務，推出Orange品牌。隨著Orange業務快速增長，最終獲德國Mannesmann看中，李嘉誠逐決定高位沽售持有的Orange 44.8%股權，為和黃帶來198億英鎊(約1,130億港元)稅前盈利，創下本港開埠以來最大金額的單一宗交易紀錄，成為一時佳話，亦為長和系於亞洲金融風暴後大舉投資港口、電訊等業務提供了豐厚資金。