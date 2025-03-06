長和擬千億賣港口　96歲李嘉誠據報「出山」處理　僅數周完成談判

有報道指出李嘉誠父子有參與出售巴拿馬等港口業務的交易談判。(資料圖片)

長和(港交所：001)宣布，將向由貝萊德(BlackRock)牽頭的BlackRock-TiL財團出售內地和香港以外的港口業務，其中包括捲入美國前總統特朗普政治旋渦的巴拿馬兩個港口。此次交易預計套現逾190億美元(約1,482億港元)，消息一出震驚市場。外電報道指出，為完成這筆巨額交易，長和及貝萊德均派出最高管理層參與談判，其中長和創辦人、已退休的96歲李嘉誠更親自「出山」處理，其長子、長和主席李澤鉅也參與其中。

《金融時報》報道，美國前總統特朗普曾在一場全國講話中誓言，政府將收回巴拿馬運河，以重新掌控這條連接大西洋和太平洋的關鍵通道。這一言論促使長和高層迅速採取行動。長和認為，單純出售政治敏感的巴拿馬港口並非明智之舉，反而在集團股價過去5年下跌40%的背景下，看到今次「轉危為機」的機會，最終決定出售整個歐亞港口業務。

在談判方面，報道指貝萊德由主席Larry Fink親自參與談判，其他參與者包括貝萊德旗下的GIP行政總裁Adebayo Ogunlesi，以及另一名買方TiL由身兼MSC總裁的大股東家族成員Diego Aponte。而在長和方面包括已退休的李嘉誠本人及其長子、長和主席李澤鉅。

各方主要透過視像電話溝通

報道表示此次交易談判在數周內完成，各方主要透過視像會議和電話進行溝通。貝萊德引入MSC參與被視成功關鍵之一。MSC為全球最大航運商之一，並為和記港口主要客戶，而李嘉誠父子與Aponte家族的交情，也是促成交易的重要原因。此外，貝萊德主席Larry Fink在交易前曾致電白宮，反映貝萊德對此次交易的高度重視。