長和系業績｜長實核心少賺15% 李澤鉅：中港一直為重要市場

李澤鉅指，集團作為跨國企業，而香港及內地一直為集團重要市場。(資料圖片)

長實指，去年已確認物業銷售收入99.62億元，少24.3%，主要包括香港住宅項目洪水橋#LYOS及屯門飛揚第1及2期；內地住宅與商業單位銷售，包括東莞海逸豪庭、上海高逸尚城及北京譽天下；和英國倫敦Chelsea Waterfront的住宅單位銷售。

擬上半年推 Victoria Blossom 第 1 期

另外，位處啟德跑道區的Victoria Blossom第1期住宅單位已獲得預售同意書，將會於今年上半年推出預售。

另外，去年集團物業租務收入61.35億元，多2.4%；酒店及服務套房業務收入持平在43.9億元，而酒店和服務套房的平均入住率分別為82%及91%，分別多4個百分點及1個百分點。

可開發土地儲備約 7 千萬方呎

截至去年底止，集團擁有可開發土地儲備約7,000萬方呎，其中700萬方呎、6,000萬方呎及300萬方呎分別位於香港、內地及海外。

長實主席李澤鉅指，集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略，謹慎應對多變挑戰與不明朗宏觀經濟因素。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，進一步鞏固集團財務狀況、資產質素及溢利水平。集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資環球各類資產，而香港及內地一直為集團重要市場。