長壽衍生風險？強積金足夠保障退休後醫療與護理開支？ 避免家庭磨擦 及早正視退休規劃

綜觀全球先進城市，香港醫學水平處於領先位置，而隨著醫療保障與醫療技術持續進步，香港人更愈來愈長壽。根據2023年的數據，香港男性平均壽命為82.5歲，女性為87.9歲，居世界之冠；而到2030年，人均壽命更有望超越90歲！試想像以65歲退休計，如打算用強積金安享晚年，有可能我們需要應付長達20年，甚至更長時間的退休生活開支，儲備足夠與否成為挑戰；當造成家庭或照顧者負擔時，會否衍生家庭磨擦？「長壽風險」除了帶來潛在健康問題外，貨幣通脹引申醫療與護理費用的增加，同樣不能忽視。施羅德投資管理(香港)退休業務總監劉以浩Roger認為，大眾應及早部署有效的退休規劃，從資產平衡風險、資金流動性及收益持續增長3方面著手思考儲備的分布，避免因「長壽風險」在退休期間便花光資產，令自己、家人或照顧者徒增壓力，影響和睦。

醫療通脹遠高預期 「長壽風險」令退休大失預算 香港人口老化嚴重，Roger引述數字，「根據香港統計署資料，未來人口預期持續高齡化，65歲及以上長者的比例，推算將由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。」他又引用去年施羅德投資所做的《2024年香港退休調查》，受訪港人普遍預期平均只有15年的退休生活，但實際上平均退休生活長達22年，「這意味著大家會預計錯誤計劃退休儲備的金額，令他們更有可能在退休途中便花光退休資產。」 「長命百歲」固然美事，但每個人當身體老化時，總會伴隨不同程度的病痛，「健康地長壽」未必人人達到，那麼對自身以至身邊家人和照顧者，自然衍生潛在的醫療和護理成本。「治療技術愈先進，新藥物選擇愈多，林林總總的費用在疫後更為飆升。」有市場統計指全球醫療通脹嚴重，平均醫療成本在今年將升至10.4%；而本港醫療費用在過去10年也上升近1.09倍。「在2022至23年度香港醫療開支已達2,841億港元，佔本地生產總值GDP的10%，人均醫療總開支約3.9萬港元，醫療開支水平位居亞洲前列。香港和全球長者人口增加導致醫療支出上升，這是在計劃退休時所需要考慮的一個關鍵因素。他續指情況已令香港公營醫療構成重大負擔，必須加入私營醫療部分的協助，但如果大家旨意退休後只享用公立醫院服務，輕視私家醫療服務對自身健康迫切性，以及牽涉的醫藥開支，退休儲備一定會大失預算。

強積金退休夠用？退休儲備與退休後開支存在 240 萬落差 對許多港人而言，害怕在退休後用盡資產是他們五大擔憂之一。「我們發現，未退休人士所需的退休資金儲備與退休後開支之間，平均存在240萬港元的差距。而根據《2024年香港退休調查》，僅53%未退休受訪港人表示有信心在他們預期的退休年齡(中位數為62歲)時，達到理想的財務儲備水平。」Roger表示港人對退休計劃最大的誤解，便是以為退休金及強積金足以應付生活所需，未計當患上危疾風險時應付額外且未知的高昂醫療費用。他又指強積金普遍未能帶來可抵禦通脹的回報率，也沒有可保證收入，即使退休後可延遲提取，但箇中手續仍須申領人自行處理。「年紀愈大愈無記性，仍要定時自己辦手續減持強積金部分投資選項百分比來支取款項，費事失事。」雖然港人也會將購買醫療保險作為替代考量，但醫保屬於消耗性保障，加上本身產品不存在資本滾存，不能作為「儲備」的意義。 對於有置業的朋友，Roger坦言採取「逆按揭」的做法，退休後將已供物業抵押予按揭公司，為自己換取每月固定「收入」，亦是可行的退休規劃策略，然而效果只限沒有家族成員，毋須將物業承傳下一代的需要，加上該做法並沒有將資產增值，能製造額外收入來對沖通脹的效果。至於更甚買樓增值者，投資不動產涉及較低的資金流動性，「當突發有病急需資金時，賣樓又趕不趕得切呢？」

補足退休金缺口的可行方案 謹記 3 大因素 現有退休儲備組合趕不上未來退休支出，Roger認為愈來愈多打工仔已開始思考如何部署。為了拉近差距，強積金計劃成員應考慮調高退休儲蓄，並更積極管理退休儲蓄帳戶。他進一步分析，「如以經濟合作與發展組織(OECD)倡議的慣例，將稅前收入約15%撥入退休儲備計，撇除強積金10%的話，打工仔便要提取額外5%來投資多元化產品的配置策略，不能單純依賴強積金。」 Roger強調，退休規劃需考慮風險(理想波幅低於8%)、流動性、持續增長與收益的增長潛力共3大核心因素，並根據自身就業狀況及年齡，調整3大元素的比例分布。他舉例，「剛踏入職場的年青人可着重累積財富，並在開始工作的初期準備承擔較高風險，以平衡投資風險與回報。當接近退休年齡如55歲時，他們應考慮將其投資組合調整，以着重於獲取更穩定的回報和收入。而正在退休人士更應以獲取穩定收入及一定的增長回報作優先考慮，以思量應付未來的生活開支和醫療費用，同時考慮未來通脹因素。」這就是所謂的「退休滑行路徑」(retirement glide path)。 踏入 40 歲的打工仔該怎辦？ 另類投資納入退休規劃的最佳時機 然而對於仍在職場搏殺，正值壯年的打工仔，退休規劃又應該如何部署？Roger認為預期壽命延長和投資市場波動性的加劇，使到對多元化和具韌性的退休投資組合的需求更加殷切。「傳統股票、基金與債券易受環球政經局勢影響，而『另類投資』作為多元化投資策略的可用工具，作為退休規劃的一部分，正受到愈來愈多的關注。」 他引述《2024年香港退休調查》的數據，指原來九成受訪港人聽過至少一種另類投資，如房地產、數碼資產、私募股權、保險相連證券(ILS)及證券化信貸等資產類別。其中53%受訪港人更表示已經持有某種形式的另類投資，以房地產和加密貨幣為最受歡迎。此外，59%有興趣將另類投資納入他們的退休投資組合，尤其是經由專業投資經理管理，當中港人最感興趣的兩類別為保險相連證券及私募股權。 究其原因，Roger指離不開上述所指構成有效益退休規劃的3大核心因素。他解釋，「像私募股權和創業投資有可能獲得顯著的資本增值，儘管它們可能需要更長的時間來實現回報；而房地產和基礎設施投資就可以提供更穩定的現金流，像可直接投資物業或房地產投資信託(REITs)，通過租金收益提供收入。」更進一步針對臨近退休或已屆退休人士，採取基礎設施投資(如公用事業和運輸網絡以及可再生能源設施)，傾向能提供穩定的現金流，且往往比股票波動性為小，使其尤其適合納入退休投資組合；而近年流行保險相連證券(ILS)，如買入與天氣變化掛鉤的物業保險等，更加不受經濟周期和地緣政治影響，亦是被受退休投資組合追捧的選擇。 想度過快樂安穩的暮年人生，Roger強調退休規劃能減輕家庭在醫療及照顧上的經濟壓力，達至家庭和睦，特別是考慮個人健康風險及家庭支援的能力，及早計劃可減輕家庭負擔。「各位退休後都想無憂無慮，退休規劃有效與否，視乎該尋求專業投資者協助，制定符合個人需求的退休投資策略。」他總結道。

(資訊)