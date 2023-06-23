長實全購英國房託基金CSH　收購要約已成無條件

長實（1113）上月向英國房託基金Civitas Social Housing PLC（CSH）提出全面收購。董事會周五（23日）宣布，確認就相關條件，包括競投公司根據英國收購守則豁免至超過50%表決權水平的接納條件已獲達成，現時收購要約為無條件。
長實周五（23日）收報42.95元，下跌2.16%。據長實較早前公布價格，集團全面收購Civitas的每股出價80便士，要約總價值為4.85億英鎊（折合約48.11億港元）。
CSH於專為有心理問題成年人提供住所
據英國收購守則規定，收購在收購要約結束前，倘競投公司取得Civitas 75%或以上之表決權，競投公司擬促使目標公司申請撤銷在倫敦證券交易所交易及上市地位，而倘競投公司取得目標公司90%或以上之表決權，則競投公司擬行使其權利強制收購尚未接納收購要約之餘下Civitas股份。
Civitas Social Housing PLC是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。
長實：基於社會意義收購並涉足行業
長實業務發展部經理李思德表示，很高興取得逾64%的CSH已發行股本。由於反應理想，決定將是次交易表決權水平由75%下調至逾50%。是次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，將籌備進行財務結算的行政程序。
而長實特別項目總監趙汝成則指，集團對Civitas Social Housing業務已感與趣一段時間，基於其財務及社會意義，此次全面收購計劃之成功使我們更進一步涉足該行業，同時為集團再增加一項具備穩健收入及可靠回報的資產，擴充集團之環球房地產資產組合。