長實全購英國房託基金CSH　收購要約已成無條件

CSH於專為有心理問題成年人提供住所

據英國收購守則規定，收購在收購要約結束前，倘競投公司取得Civitas 75%或以上之表決權，競投公司擬促使目標公司申請撤銷在倫敦證券交易所交易及上市地位，而倘競投公司取得目標公司90%或以上之表決權，則競投公司擬行使其權利強制收購尚未接納收購要約之餘下Civitas股份。

Civitas Social Housing PLC是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。