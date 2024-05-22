長建李澤鉅：香港國際金融中心地位只會愈加鞏固　有項目提供合理回報會在港投資

長建（1038）周三（5月17日）舉行股東大會，主席李澤鉅被問及新收購多項海外業務，未來會否考慮在本地市場進行投資，李在會上表示，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國藉，香港國際金融中心的地位只會愈加鞏固，香港的經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。他又形容，香港是家鄉「Home Town」，對香港有特別的感情。若有項目能提供合理回報，一定會在香港投資。

李澤鉅又回應，近月來已收購兩個新項目，重申從來不是選擇哪個國家作為投資地點，是揀選項目，而不是揀選地區，指任何項目如可以産生理想回報率，亦是優質資產，不論在那一個國家或地區都會考慮。

他指，剛收購之天然氣網絡公司是一項優質受規管資產，可帶來穩定的現金流及即時回報，並持續提供經常性溢利；新太陽能環保能源項目的九成收入，則是來自長期合約及政府可再生能源資助，亦都會為長建帶來即時回報、 經常性溢利貢獻及穩定現金流。截至2023年12月31日止年度，長建持有現金港幣130億元， 負債淨額對總資本淨額比率為7.7%。

重申長建財務根基雄厚

對於長建去年盈利增長只錄得單位數增長，李澤鉅解釋，因集團於2022年出售「Northumbrian Water」部分的權益，若不計算出售所錄的一次性收益，長建去年純利按年上升12%，而來自營運之現金流達港幣86億元。他指，縱使宏觀經濟受到衝擊，仍然提供可靠貢獻，非受規管業務的表現亦非常穩健。