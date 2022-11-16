長江存儲等31中國企業或下月列美國黑名單

報道提及的講稿，據報來自下周一在國際事務學會演講的美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axel。講稿提及，倘若美國無法於下月6日之前完成針對這些企業的終端用途實地檢查，上述企業便有被列入實體清單的風險，且最快同日生效。此外，新規亦適用於之前上榜的另外50家企業。

中美兩國元首在峇里會晤才不久，外媒便傳來美國對華科技限制的新消息。根據《路透社》取得美國商務部官員一份預先準備的講稿，內容顯示當局可能最快下月初將中國芯片製造商長江存儲（YMTC）等10多間中國企業列入「實體清單」，即俗稱的黑名單，禁止與美國企業交易。

根據報道，長江存儲等31間實體上月被美方列入「未經核實清單」，如美國官員未能對有關企業進行現場檢查，華府可在60日後啟動將其列入「實體清單」的程序。

最快本月6日列入「實體清單」

據了解，如果美國出口商要向未經核實清單上的公司發送貨物，發送之前必須進行額外的調查，並可能需要申請更多許可。一旦公司被列入「實體清單」，即使是低階技術的產品，美國供應商都必須獲得特別許可才能運送。

中國外交部曾表示，美國出於維護科技霸權的需要，對中國企業進行惡意的封鎖和打壓，做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。