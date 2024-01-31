長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較，一文看清開戶教學。

香港是全世界人均壽命最長的地方之一，未來人口亦預期持續高齡化。據政府統計處的數據推算，65歲及以上的長者比例，將由2021年的20.5%，上升至2046年的36%。為照顧本港的高齡人口比例，多間銀行，如滙豐/中銀/恒生等，均有為長者設立一系列特別服務及產品，部分更提供開戶優惠。《am730》將在下文為大家整理本港銀行為長者提供的開戶服務比較。

長者銀行開戶｜滙豐：「樂齡理財」社區銀行服務

滙豐銀行表示，盡力確保不同需要的客戶都可使用銀行服務，當中包括長者和傷殘人士。分行方面，設立有永久斜道 / 輪椅升降機 / 臨時斜道；適合輪椅人士使用的櫃枱；每間滙豐分行都駐有「社區關愛大使」，大使均接受過訓練，為有需要的客戶提供支援等。

此外，亦設有「社區關愛櫃位」為長者提供快捷的銀行櫃位服務，更在部份分行開設額外櫃位、提供附有椅子的櫃位、會議室或小房間協助你進行交易或其他服務。

自動櫃員機方面亦有提供「提款易」服務，讓長者在使用自動櫃員機時能夠選擇較大的字體、更多圖案，以及較簡單的程序；而網上及流動理財方面，亦有提供「無障礙網頁內容」。

優惠：免收下列手續費，包括適用於購買禮劵、本票、設定、修改或取消常行指示及因存摺損毀或遺失圖章而補發存摺

詳情：滙豐