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財經
2024-01-31 09:00:00

長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較　一文看清開戶教學

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長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較，一文看清開戶教學。

長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較，一文看清開戶教學。

香港是全世界人均壽命最長的地方之一，未來人口亦預期持續高齡化。據政府統計處的數據推算，65歲及以上的長者比例，將由2021年的20.5%，上升至2046年的36%。為照顧本港的高齡人口比例，多間銀行，如滙豐/中銀/恒生等，均有為長者設立一系列特別服務及產品，部分更提供開戶優惠。《am730》將在下文為大家整理本港銀行為長者提供的開戶服務比較。

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長者銀行開戶｜滙豐：「樂齡理財」社區銀行服務

滙豐銀行表示，盡力確保不同需要的客戶都可使用銀行服務，當中包括長者和傷殘人士。分行方面，設立有永久斜道 / 輪椅升降機 / 臨時斜道；適合輪椅人士使用的櫃枱；每間滙豐分行都駐有「社區關愛大使」，大使均接受過訓練，為有需要的客戶提供支援等。

此外，亦設有「社區關愛櫃位」為長者提供快捷的銀行櫃位服務，更在部份分行開設額外櫃位、提供附有椅子的櫃位、會議室或小房間協助你進行交易或其他服務。

自動櫃員機方面亦有提供「提款易」服務，讓長者在使用自動櫃員機時能夠選擇較大的字體、更多圖案，以及較簡單的程序；而網上及流動理財方面，亦有提供「無障礙網頁內容」。

優惠：免收下列手續費，包括適用於購買禮劵、本票、設定、修改或取消常行指示及因存摺損毀或遺失圖章而補發存摺

詳情：滙豐

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長者銀行開戶｜中銀香港：「自在理財」精明長者服務

中銀香港指，其「自在理財」為長者提供便捷的銀行服務渠道，以及安老方案，包括提供安老按揭計劃；提供「中銀簡易卡」及指靜脈認證方便提款，當客戶進行提款交易時，螢幕會自動顯示賬戶餘額及預設的提款金額，以供客戶選擇。

優惠：
定期存款利率優惠，適用於每筆等值港幣20萬元或以上的定期存款，存款期間須為1個月至1年，實際額外年利率將視乎存款貨幣及存款期而定；豁免購買禮券手續費，客戶親臨分行購買櫃檯禮券，可獲豁免手續費

詳情：中銀香港

長者銀行開戶｜恒生：「逸齡銀行」服務

恒生指，隨著香港人口壽命持續延長，照顧年長客戶的需求重要。該行表示，已在20間分行設立「社區關愛櫃位」，為有特別需要的客戶提供優先櫃位服務。服務時間為星期一至六，上午9時至上午11時，公眾假期除外。

恒生分行「社區關愛櫃位」名單：

恒生另設「簡易提款卡」服務，提供更大字體及視覺輔助工具；亦有駐分行「GO Digital數碼特使」，在每間分行(各大學分行除外)協助有需要人1士使用各種數碼銀行服務。

優惠：

免收下列手續費，包括適用於購買禮劵、本票、設定、修改或取消常行指示及因存摺損毀或遺失圖章而補發存摺；免儲蓄戶口低結餘服務月費50港元（適用於每日平均結餘低於5,000之存摺/結單存款戶口）

詳情：恒生

長者銀行開戶｜建銀亞洲：「樂年理財」服務

建銀亞洲表示，為60歲或以上長者而設的綜合銀行服務，透過提供周全貼心的理財服務，讓長者樂享悠然寫意的退休生活。

優惠：該行指，將為客戶提供周年禮遇、優惠證券交易佣金、高達2%基金認購費用減免、投保指定一般保險產品可享保費折扣、一系列服務費豁免及折扣等優惠。

而客戶申請「樂年理財」戶口時要求客戶於指定戶口持有不少於最低款額1萬港元或該行不時決定的其他款額。

詳情：建銀亞洲

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