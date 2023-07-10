關注環保｜大家樂可持續海鮮採購率73% 再推新餐

大家樂引入獲ASC及MSC認證的可持續海鮮，採購率達73%。

大家樂集團(341) 宣布，於本月初推出新產品「龍蝦汁珍寶魚柳焗飯」，選用獲MSC認證的阿拉斯加狹魚柳，集團旗下各品牌早前亦有推出使用可持續海鮮的產品，包括大家樂快餐的「松露忌廉汁焗海鮮飯」、一粥麵的「滬式燻魚扒菜飯」及 Oliver’s Super Sandwiches 的「炸魚薯條」等。

大家樂新餐｜選用獲認證阿拉斯加狹魚柳

集團指，為支持可持續漁業而於數年前開始檢視採購食材，並逐步引入獲水產養殖管理委員會(ASC)及海洋管理委員會(MSC)認證的可持續海鮮。在2022/23財政年度，集團香港業務所使用的海鮮有73%為可持續海鮮，當中包括越南鯰魚、新西蘭青衣及加拿大帶子等。

大家樂集團行政總裁(香港)梁可婷表示，留意到顧客對環保議題的關注度愈來愈高，除了食品品質、營養成份和價格，亦會考慮到食材的可持續性，因此採購團隊積極與供應商合作，採購優質的可持續海鮮，讓顧客享受美食之餘，又能保護海洋生態。

世界自然基金會香港分會海洋可持續發展助理經理侯卓儒博士表示，感謝大家樂等業界的支持，提供多元化的環保海鮮菜式及產品，實踐可持續發展理念。期盼未來會有更多業界加入環保海鮮企業會員計劃，使環保海鮮更普及。