關連Paypal收購！潘廸生涉嫌內幕交易 證監將展開研訊程序

證監會在市場失當行為審裁處對廸生創建(國際主席潘廸生及Equity Advantage Limited展開研訊程序，原因是他們涉嫌就廸生創建的股份進行內幕交易。證監會亦指稱，潘廸生和其子、廸生創建的執行董事潘冠達導致公司違反內幕消息披露規定，令其延遲了7個星期才作出披露。 Paypal 2019 年收購廸生創建旗下 Honey 於2019年11月20日，Paypal Holdings, Inc.(Paypal)在其網站公布，其已同意以約40億美元收購Honey Science Corporation(Honey)。在關鍵時間，廸生創建持有2,483.46萬股Honey，約佔Honey已發行股本3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「其他金融資產」下的「非上市權益證券」，但沒有對Honey作任何提述。

於2020年1月9日，廸生創建發出一份公告，向公眾披露Paypal與Honey已於2020年1月3日完成建議收購項目。因此，廸生創建將收取約1.48億美元(約11.5億港元)現金，作為其出售該項投資的所得收益，而與廸生創建截至2019年9月30日在該項投資的帳面淨值比較，將獲利約9.287億元。於2020年1月10日，廸生創建的股價升至每股5.52元的單日高位，收市報每股5元，較停牌前的收市價上升33.3%。 潘廸生掌握內幕消息下增持廸生創建 證監會指稱，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息的情況下，於2019年11月28日至12月19日期間透過Equity的證券帳戶買入合共275.65萬股廸生創建股份。

證監會亦指稱，廸生創建沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關建議收購項目的內幕消息；潘廸生和潘冠達導致廸生創建違反內幕消息披露規定，而他們沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施，防止違反該規定。 潘廸生潘冠達兩父子延遲 7 周公布消息 證監會指稱，潘廸生和潘冠達同為廸生創建高級管理層成員，早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。然而，他們沒有採取行動令廸生創建的董事局在合理地切實可行的範圍內，盡快向公眾披露該內幕消息，而廸生創建直至7個星期後，才於2020年1月9日發出公告。

廸生創建：潘廸生潘冠達強烈否認所作指稱 廸生創建發公告指，否認所有指稱，並正就該通知諮詢法律意見，並將在需要時另行公告。 潘廸生和潘冠達已通知公司，二人亦強烈否認對二人所作的指稱，並會全力在研訊程序抗辯。