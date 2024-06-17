阿里巴巴旗下淘寶天貓5月「88VIP」新會員增逾3倍

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓集團（淘天集團）公布，該集團的「618年中購物節」正在進行中，活動期間淘天向其重要消費者群「88VIP」會員推出多項專享福利和服務，5月份「88VIP」新增會員數量按年增長超過3倍。 集團指，618年中購物節的首日，「88VIP」會員下單人數同比增長逾50%，當日人均購買金額同比增長逾30%；「88VIP」會員的平台訪問量也同比增長逾40%；而截至3月份季度，「88VIP」會員數量已逾3,500萬人。

618開賣首日GMV同比翻倍 此外，淘天集團指，618開賣首日，37萬家淘寶小商家的商品交易額（GMV）同比翻倍。截至5月31日晚上9時，蘋果、小米、珀萊雅（Proya）和Nike等185個品牌在天貓的成交額均突破1億元人民幣；超過3.7萬個品牌的GMV同比翻倍，其中包括Burberry和Ralph Lauren等全球知名品牌；截至6月2日，有43個國際和國內品牌的GMV超過1億元人民幣。