阿里巴巴｜淘寶優化「僅退款」策略減少糾紛損失，8.9實施。

淘寶基於店舖綜合體驗分決定商家自主處置權 淘寶指，據新策略指引指，店舖綜合體驗分大於或等於4.8分的商家，平台不會透過旺旺主動介入及支持收貨後的僅退款，而是鼓勵商家先跟消費者協商。其他分數的商家，平台將依據體驗分與產業性質，分別給予不同程度的自主處置權。體驗分數越高，商家的自主處置權越大。

新版體驗分體系包括「店舖體驗分」、「商品體驗分（PXI）」，將全面取代之前的賣家服務評估系統。此次升級後，淘寶天貓平台的所有商家都將透過提升服務體驗獲得更多生意成長機會：體驗分數越高，可取得的搜尋排序結果相對越好。 淘寶：將提供多個售後服務方案予商家 淘寶表示，在給予商家更多自主處置權的同時，也將提供多個售後服務方案供商家選擇，引導商家持續優化售後服務，減少「僅退款」帶來的糾紛及損失。此外，淘寶也優化僅退款申訴環節。商家發起申訴後，平台會請第三方檢測機構對商品進行抽檢，若檢測通過，平台將賠償損失給商家。