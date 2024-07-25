淘寶香港免運費？！ 新推「大服飾全球包郵計劃」 8月起指定亞洲地區免運費

海外地址可享本地退貨 計劃標榜「0退貨、0退款、0運費險」，所有退換貨成本將都由平台包底。淘寶為特定訂單贈送跨境本地退貨權益，當該類訂單被發起退貨退款申請時，消費者將商品退貨至指定的境外地址即可，毋需退回中國大陸。當指定地址簽收無誤完成退貨，退款將依原支付方式原路退回，而商家也將收到理賠款。 McGriddles正式登陸香港麥當勞 App用戶7月27日凌晨4時起優先試食 限定全日供應