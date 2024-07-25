淘寶香港免運費？！ 新推「大服飾全球包郵計劃」 8月起指定亞洲地區免運費

鍾意淘寶嘅你有好消息！淘寶宣佈推出全新「大服飾全球包郵計劃」，由8月起包括香港在內等多個亞洲地區，均可享免運費優惠。以後唔使再靠集運，即睇詳情！
巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播
淘寶免運費商品類別包括衣服、運動用品、飾品
不少人淘寶購物後，為了節省運費都會選擇將貨物先運到國內的集運倉，再轉運來港。淘寶日前宣佈推出全新「大服飾全球包郵計劃」，將為購買服裝、飾品、鞋履等產品的海外消費者提供高額運費補貼和免運費服務。第一階段將於8月1日開始，涵蓋香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞和韓國等亞洲地區，預計今年年底將拓展至澳洲，並逐步實現全球包郵。
免運費商品類別包括衣服、運動用品、鞋包配件、童裝童鞋、飾品等，就連ZIPPO、瑞士軍刀、自行車都得。
動漫節2024｜周五開幕 一文睇清重點活動+門票優惠 頭籌抽籤免通宵排隊
海外地址可享本地退貨
計劃標榜「0退貨、0退款、0運費險」，所有退換貨成本將都由平台包底。淘寶為特定訂單贈送跨境本地退貨權益，當該類訂單被發起退貨退款申請時，消費者將商品退貨至指定的境外地址即可，毋需退回中國大陸。當指定地址簽收無誤完成退貨，退款將依原支付方式原路退回，而商家也將收到理賠款。