阿里美股大戶搬570億貨來港 百勝中國申轉香港第一上市

阿里巴巴（9988）多名基金股東，近季大舉將阿里美股搬到香港，上周再有神秘大戶接力將近570億元大貨轉移，截至周一，在第三季搬倉規模累計1,420億元，而由年初起計，則累計搬約2,170億元。目前，阿里港股在中央結算系統（CCASS）的存倉水平已突破136億股，佔整體股份逾64%，再創香港第二上市以來新高。
阿里巴巴已於7月底宣布申請香港雙重上市，預計今年底完成，但數日後即被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，若審計分歧未能解決，阿里在內的多家中概股或在2024年被踢出美國交易所。第三季，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）、以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司Baillie Gifford等機構股東，紛紛將阿里美股搬來香港，轉換為普通股。花旗為阿里美國存託股（ADS）的存託人，故花旗的阿里港股持股量變化，被視為大戶倉位的風向標。
繼阿里巴巴後，擁有內地肯德基、必勝客等連鎖餐飲品牌的百勝中國（Yum China，9987）亦公布，公司申請將在聯交所主板第二上市地位，自願轉為主要上市，今日接獲港交所收悉確認。
在美國上市的百勝中國表示，將於今年10月11日召開股東特別大會，尋求股東批准，待股東於特別大會上批准所有提呈議案，並取得港交所必要批准後，將成為紐約證券交易所及港交所雙重主要上市公司，預計生效日期為10月24日。
百勝中國表示，在兩家交易所的普通股將可以繼續完全互換，投資者亦可以繼續選擇在任一證券交易所買賣股份。
於上周五，中石油（857）、中石化（386）、中國人壽（2628）、上海石化（338）及中國鋁業（2600）五家國企公告，將主動由美國退市，將公司的存託股（ADR）從紐約交易所退市，料最快9月生效。隨着中概股審計底稿談判遲遲未有定案，加上台海局勢令中美關係緊張加劇，相信會繼續有上市公司及投資者對目前上市安排有所調整，以應對可能出現的中概股退市潮。