阿里美股大戶搬570億貨來港 百勝中國申轉香港第一上市

阿里巴巴（9988）多名基金股東，近季大舉將阿里美股搬到香港，上周再有神秘大戶接力將近570億元大貨轉移，截至周一，在第三季搬倉規模累計1,420億元，而由年初起計，則累計搬約2,170億元。目前，阿里港股在中央結算系統（CCASS）的存倉水平已突破136億股，佔整體股份逾64%，再創香港第二上市以來新高。

阿里巴巴已於7月底宣布申請香港雙重上市，預計今年底完成，但數日後即被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，若審計分歧未能解決，阿里在內的多家中概股或在2024年被踢出美國交易所。第三季，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）、以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司Baillie Gifford等機構股東，紛紛將阿里美股搬來香港，轉換為普通股。花旗為阿里美國存託股（ADS）的存託人，故花旗的阿里港股持股量變化，被視為大戶倉位的風向標。