陳國基支持愛望基金教育　鼓勵政商民合作深入社區

愛望基金（The WEMP Foundation），宣布成立Action Team深入社區協助改善基層兒童和青少年的心理健康，幫助他們建立正向思維。同場邀得政務司司長陳國基致詞。
鼓勵政商民合作深入社區
政務司司長陳國基表示，需肩負作育英才的責任，要協助兒童和青少年建立正向思維和維護其心理健康，亦指本屆政府鼓勵政、商、民合作，相信三方合作能達致最好效果；他亦稱，欣賞和支持愛望基金和Action Team積極有為深入社區，攜手守護兒童的心理健康和促進青少年的正向思維。
Action Team召集人羅詠詩則指出，秉持愛望基金的使命，Action Team致力與社區持份者合作，為有需要的基層兒童和青少年提供針對性的支援，改善他們身心健康，相信通過共同努力，可以創造正面的影響，為下一代締造更美好的未來。
目標年內向40校家長提供正向知識
愛望基金在社區和學校主打三大計劃，包括正向家校教育、學童情緒管理工作坊及幼兒心理健康教育。基金將聯同合作夥伴舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，目標在今年內接觸40間學校，由淺入深為基層父母提供正向育兒技巧和心理健康知識。
愛望基金在社區和學校主打三大計劃，包括正向家校教育、學童情緒管理工作坊及幼兒心理健康教育。基金將聯同合作夥伴舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，目標在今年內接觸40間學校，由淺入深為基層父母提供正向育兒技巧和心理健康知識。