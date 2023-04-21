陳國基支持愛望基金教育　鼓勵政商民合作深入社區

愛望基金（The WEMP Foundation），宣布成立Action Team深入社區協助改善基層兒童和青少年的心理健康，幫助他們建立正向思維。同場邀得政務司司長陳國基致詞。

鼓勵政商民合作深入社區

政務司司長陳國基表示，需肩負作育英才的責任，要協助兒童和青少年建立正向思維和維護其心理健康，亦指本屆政府鼓勵政、商、民合作，相信三方合作能達致最好效果；他亦稱，欣賞和支持愛望基金和Action Team積極有為深入社區，攜手守護兒童的心理健康和促進青少年的正向思維。