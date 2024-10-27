陳茂波率團訪沙特3天 見證港股ETF掛牌

財政司司長陳茂波在網誌表示，明天會帶領一個由金融及創科界代表組成的商務代表團，前往沙特阿拉伯首都利雅得訪問3天，行程重點，除了出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)，還有見證首兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金(ETF)掛牌。
陳茂波指，去年底促成首隻追縱沙特股票的ETF在港上市，方便本地資金投資沙特市場，剛好1年過去再迎來規模更大的港股ETF在沙特掛牌。他指，可以預期這首兩隻港股ETF當地掛牌後，將會有更多雙向的金融產品推出，蓬勃兩地的資金流動，為本港市場引入更多中東地區的資金，也讓更多當地的投資人漸漸熟悉香港市場。
首隻港股ETF周三沙特上市
沙特首隻港股(ETF定於10月30日(周三)在沙特上市，產品名稱為「Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF」，其不低於95%資產投資在南方東英在港交所(388)上市的南方東英MSCI港股通精選ETF(3432)，初始規模料已經突破100億元。至於第二隻沙特上市的港股ETF，為當地發行商沙特奧瓦爾銀行(Saudi Awwal Bank)旗下子公司SAB Invest，與恒生銀行(011)旗下恒生投資管理牽頭推出，將追蹤恒生指數，當中選股料會按伊斯蘭教法準則作調整。恒生指會適時公布詳情。
深化創科合作 科學園公司路演
陳茂波又表示，這次訪問活動的另外一個重點，在希望加速和深化兩地創科方面的合作。沙特近年提出《2030年願景》，推動經濟多元發展，並致力吸引更多海外投資及對不同類型項目的技術投入。這次香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，而香港投資管理有限公司的合作伙伴亦會參與行程的一些活動，合力展示近年本港大力推動創科發展的成果，以及正逐漸完善的創科生態圈，並與沙特投資機構交流，相信有助企業探索更多業務協作的機會。