陳茂波：針對不同情境制定預案　確保金融安全風險處置及時有效

陳茂波接受《大公報》及《文匯報》專訪時說，特區政府已針對不同情境制定了系統性應對預案，確保風險處置的及時性與有效性，並與中央相關金融監管部門及相關部委始終保持緊密協作，就不同的應對預案作充分溝通，構築起抵禦系統性風險的堅實屏障，穩守國家「南大門」。

香港要開始拚經濟、謀發展

陳茂波提到，實施香港國安法及《維護國家安全條例》，進一步築牢了安全根基，香港要開始拚經濟、謀發展。下周二是「全民國家安全教育日」，他表示，特區政府會做好宣傳教育的工作，通過舉辦展覽，到學校、到社區舉辦各類活動，在社區營造國安教育的氛圍。

為提升金融業界及商界的國安意識，他指出，積極與金融界協作，舉辦多場專題講座及宣導活動，鼓勵機構邀請國家安全領域專家深入企業，針對高層管理人員和中層員工進行分層培訓，從而強化各級從業人員對國家安全的認知與責任感。