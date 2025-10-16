雲迹一手中籤率為3% 暗盤炒高近2倍 每手賺逾8200元｜新股IPO(更新) 【22:50更新】根據最新分配結果公告，雲迹科技(2670)以每股95.6元定價，集資淨額約5.93億元。認購一手50股中籤率為3%，甲組未能穩獲一手；認購1600才手穩獲一手。香港公開發售部份獲26萬人申請，2.48萬人獲分貨，超購5656.2倍。

【21:45更新】綜合三大暗盤場，雲迹科技輝立暗盤收141.1元，較招股價95.6元，升45.5升或47.6%，一手50股帳面賺約2,275元；富途暗盤收147元，較招股價95.6元，升51.4元或53.8%，一手50股帳面賺約2570元；耀才暗盤收143.9元，較招股價95.6元，升48.3元或50.5%，一手50股帳面賺約2415元。 【10月15日更新】內地機械人公司雲迹科技今日(15日)開暗盤，市場反應熱烈。據富途牛牛數據顯示，其股價一度高見260元，較招股價95.6元大幅飆升近172%，以每手50股計算，若投資者經富途證券認購，並於盤中高位沽出，一手帳面最多可賺取8,220元。

「18C」特專科技公司雲迹計劃發行690萬股H股，發售價為每股95.6元，集資6.6億元。市傳有逾26萬人入飛抽，公開招股超額認購逾5,600倍，要抽1,600手先可以穩獲1手，「頭槌飛」都只係最多中2手，雲迹將於明日(16日)首日掛牌買賣。 雲迹科技超購5677倍 設回撥機制 公開發售部分最多增至20%｜新股IPO 【10月13日更新】機器人服務AI賦能技術公司雲迹科技(2670)已於今日中午截止公開發售，市場消息透露，其已錄得5677倍超額認購，涉及資金1891億港元，有26.3萬人認購。

雲迹科技採用機制A發行，發售690萬股H股，香港公開發售佔5%，其餘為國際配售。招股書列明，若公開發售超額認購逾50倍，公開發售部分將至多增至20%或138萬股。招股價為95.6港元，集資6.596億港元，一手50股，入場費4828.21元，該股預期10月16日掛牌買賣。中信証券、建銀國際為聯席保薦人。 所得款項淨額中，雲迹科技擬將60%用於持續提升研發能力；30%用於提高集團在中國境內外的商業化能力；10%用作營運資金及其他一般公司用途。 雲迹去年收入2.4億元，按年升68.6%，其中有83%來自酒店送餐機械人，涉及2億元，按年增長47%。

根據資料顯示，公司在A+輪已獲騰訊(700) 投資，B輪至D輪則先後獲得聯想(992)旗下聯想基金、攜程(9961) 及阿里巴巴(9988)戰略投資。騰訊、聯想、攜程及阿里分別持股9.09%、4.22%、2.69%及2.94%。