零售復常系列(三) 百佳：O+O購物成疫後主流 積極數碼轉型 擁抱新常態

零售市場早年大行其道的O2O(online to offline，線下到線上/線上到線下)模式，即是將顧客在線上及線下渠道之間，由一個渠道引領至另一個渠道，不過在經歷一場世紀疫情後，O2O已不足以滿足需求。百佳超級市場董事總經理任良安表示，疫情大大改變市民消費模式，線下線上體驗並重的O+O(offline plus online，線下及線上)購物模式已成為零售業主流，集團正從多方面入手提升顧客網購及物流體驗，對未來的挑戰樂觀而審慎。

投資科技 強化供應鏈與物流

O+O即將不同渠道消費平台無縫融合，需要強大科技支援。任良安表示，集團多年來不斷推動數碼轉型，包括投資數碼科技、零售系統、自動化方案、大數據、雲端技術及網絡安全外，更建立完善供應鏈，包括搜羅世界各地產品，帶來全面的O+O體驗。同時，為將網購變得更人性化，集團亦在PNS網購加設即時通訊顧客服務「Live Chat」。

百佳近年力拓PNS網購業務，新建網購物流中心以應付不斷上升的網購需求，當中全港超過250間門店成當中最大助力，並與PNS網購產生協同效應，提供網購店居「店取易」服務。除此，亦聯同「Deliveroo戶戶送」在190間分店提供百貨速遞服務。集團指，目前通過PNS在早上11時前確定的訂單，最快即日送貨，「店取易」亦最快3小時內可取貨。

