零售復常系列(五) 麥當勞 疫下逆流走 加速數碼轉型 將困局變機遇

新冠肺炎疫情下經營環境惡化得最急速的行業，非三度經歷晚市禁堂食的飲食業莫屬，最低潮時本港食肆單月總收益一度較新冠肺炎疫情前勁縮一半，慘況可想而知。不過，全港有逾250間分店的麥當勞則選擇借機會加速數碼轉型，香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，集團在疫下以創新方式推出數碼轉型，成功轉危為機。 新冠肺疫情況在2019年尾開始在內地爆發，及至2020年7月中至8月下旬本港首次實施晚市禁堂食；2020年12月至翌年2月再度實施；最後一輪則在第五波疫情爆發下的2022年1月至4月實施。按統計處數據，2021年12月本港食肆總收益跌至低谷，僅錄55.5億元，較2018年12月大縮48.9%，2022年全年則錄868.03億元，較2019年大減22.8%。

手機App疫下升級 用戶50萬變400萬 黎韋詩指，香港麥當勞早在2020年7月、即首輪禁堂食前後推出全新的麥當勞App(手機應用程式)，在升級前，麥當勞App用戶只約50萬，但升級後時至今日已累積超過400萬登記用戶，覆蓋超過全港一半人口，相當於每兩個香港人就有1個擁有麥當勞App，其中一半為活躍用戶，即高達200萬。同時，集團在2021年2月推出官方Instagram，直至今年6月已累積超過20萬人追蹤。 麥當勞App的主要升級，在於將1個購買渠道、即到餐廳櫃枱前點餐，增加至線上線下共6個渠道，包括App、餐廳櫃台、自助點餐機、麥麥送及兩間第三方外送平台；同時付款平台亦新增至10個，客戶可按個人情況選擇。黎韋詩認為，升級後的手機App體驗更個人化，用戶可享獨家優惠及活動機會，有助提升客戶對麥當勞品牌的忠誠度及互動。