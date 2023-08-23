零售復常系列(六) 崇光百貨：內地客疫後消費模式漸變多元 由追求奢侈品 到著重本土體驗

中港通關後旅客持續回流，由今年2月旅客146萬人次，增至上月360萬人次，累飆1.5倍，不過零售業的反彈卻顯得相對乏力。崇光百貨(SOGO)作為本地重要的購物地標之一，應該有最一手感受，利福國際集團有限公司執行董事劉今蟾表示，內地旅客重回香港市場，惟其消費模式亦由以往著重高端奢侈品，逐漸拓展至更多元化，由體驗式服務、生活百貨以至具本土特色的其他類別商品及服務。不過，她對零售前景仍審慎樂觀，相信在本地消費逐步增長下，零售市道將向好。
按旅發局數據，上月初步訪港旅客數字為約358.85萬人次，按月上升31%，當中內地客佔83%或297.6萬人次；累積今年首7個月共有近1,647.24萬旅客人次訪港，內地客佔1,308.7萬人次或79%。不過早前有業界指，按五一黃金周的情況，旅客購買力仍遠低疫情前，估計大約只回復約四成。
劉今蟾：網上商店銷售平穩增
劉今蟾指，中港通關後旅客人數穩步上揚，相信有望逐步助本港零售業復常，而集團對本港零售業前景及經濟環境復甦情況持審慎樂觀態度。就本地消費而言，她指市民於疫情後消費普遍有見增長，同時亦更習慣使用網上購物平台，崇光網上商店的銷售亦錄得平穩增長。
數碼支付變普遍 多方面配合
至於因應內地旅客的消費模式改變，劉今蟾指，會繼續秉承「顧客至上」及「與時並進」宗旨，積極搜羅世界各地種類包羅萬有的貨品，再配合服務，以及加入不同主題、流行文化及本土元素的推廣活動，希望可帶來更佳購物體驗。除了內地客「爆買」不再，另一個特點為廣泛使用信用卡、流動及數碼支付方案。崇光有見及此亦從多方面配合，包括與不同內地支付平台及內地銀行聯手推出購物立減優惠及提供更多數碼支付及電子錢包渠道，由年初開始已進一步讓內地客盡享優惠，同時亦可享更簡單方便的購物付款流程。
消費券效益正面 對零售樂觀
同時，政府向市民派發多輪消費券亦有助刺激本地短期消費，崇光亦因應派發日期推出各類推廣及優惠，藉此進一步加強消費意欲，又聯同本地插畫家PLASTIC THING進行「SOGO x PLASTIC THING玩夏啦!」夏日推廣，帶來更正面的效益。
展望未來，劉今蟾相信隨著香港恢復全面對外通關，中港兩地，以至其他地區的人流、物流及資金流將進一步復常，加上本地消費逐步增長，將對香港零售市場帶來正面作用。
同時，她又期望將來透過更多不同的合作活動，進一步擴闊客戶群，有助刺激消費，帶動銷售額增長。
把握數碼發展趨勢 SOGO Rewards會員破百萬
會員計劃是零售業常見與客戶建立長久關係的方法，而崇光百貨SOGO Rewards會員計劃推出多年，會員人數目前已超過100萬。集團又指，為進一步把握數碼發展趨勢，於微信內推出香港崇光百貨會員計劃小程序，讓不同客群可輕鬆成為會員，令整體會員人數較往年有明顯增長。
會員日大受歡迎
SOGO Rewards會定期提供限定活動及品牌推廣，包括會員專屬電子購物禮券兌換、POINTASTIC精品及名牌貨品換購等，惟最受歡迎的為「SOGO Rewards 會員日」。
崇光百貨指，每次會員日優惠也是銷售額錄得正面增長的一大動力。如今年3月至4月舉行的「SOGO Rewards會員日」為例，集團聯同超過600個品牌為會員推出額外積分獎賞及優惠，涵蓋線上線下國際精品、時尚服飾、美妝、家庭電器用品、旅行用品及超市貨品等，活動反應熱烈。
派優惠券美食券吸引人流
崇光百貨參與香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節」，並透過是次合作，於中港兩地流動及數碼支付平台推出與本地著名插畫家聯乘的精品及家品電子優惠券，又免費派發新派港式麵包店的特色烘焙美食券，反應踴躍。此外，集團於活動期間更推出「香港開心購物節崇光超市食玩買」遊戲，合資格參賽者可在10分鐘內於崇光超市選購貨品，貨品價值最接近4,888元的參賽者可贏取所選購貨品及價值2萬元崇光購物禮券。集團指，活動有助崇光及旗下品牌增加曝光率，吸引更多人流及消費。