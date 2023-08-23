零售復常系列(六) 崇光百貨：內地客疫後消費模式漸變多元 由追求奢侈品 到著重本土體驗

中港通關後旅客持續回流，由今年2月旅客146萬人次，增至上月360萬人次，累飆1.5倍，不過零售業的反彈卻顯得相對乏力。崇光百貨(SOGO)作為本地重要的購物地標之一，應該有最一手感受，利福國際集團有限公司執行董事劉今蟾表示，內地旅客重回香港市場，惟其消費模式亦由以往著重高端奢侈品，逐漸拓展至更多元化，由體驗式服務、生活百貨以至具本土特色的其他類別商品及服務。不過，她對零售前景仍審慎樂觀，相信在本地消費逐步增長下，零售市道將向好。

按旅發局數據，上月初步訪港旅客數字為約358.85萬人次，按月上升31%，當中內地客佔83%或297.6萬人次；累積今年首7個月共有近1,647.24萬旅客人次訪港，內地客佔1,308.7萬人次或79%。不過早前有業界指，按五一黃金周的情況，旅客購買力仍遠低疫情前，估計大約只回復約四成。

劉今蟾：網上商店銷售平穩增

劉今蟾指，中港通關後旅客人數穩步上揚，相信有望逐步助本港零售業復常，而集團對本港零售業前景及經濟環境復甦情況持審慎樂觀態度。就本地消費而言，她指市民於疫情後消費普遍有見增長，同時亦更習慣使用網上購物平台，崇光網上商店的銷售亦錄得平穩增長。

數碼支付變普遍 多方面配合

至於因應內地旅客的消費模式改變，劉今蟾指，會繼續秉承「顧客至上」及「與時並進」宗旨，積極搜羅世界各地種類包羅萬有的貨品，再配合服務，以及加入不同主題、流行文化及本土元素的推廣活動，希望可帶來更佳購物體驗。除了內地客「爆買」不再，另一個特點為廣泛使用信用卡、流動及數碼支付方案。崇光有見及此亦從多方面配合，包括與不同內地支付平台及內地銀行聯手推出購物立減優惠及提供更多數碼支付及電子錢包渠道，由年初開始已進一步讓內地客盡享優惠，同時亦可享更簡單方便的購物付款流程。

