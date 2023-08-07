零售復常系列(四) 萬寧：疫後保健品需求擴大 萬寧以藥劑師團隊牽頭 搶灘新藍海

新冠肺炎疫情期間大家搶購「看門口藥」的辛酸仍歷歷在目，一場疫情令港人的健康意識進一步札根，強勁的藥物需求在疫情過後沒有減退，而是流向保健品市場，搶手貨已由退燒藥變成益生菌。萬寧營運及財務總監周美㦤表示，留意到保健產品出現新需求，並相信旗下逾120個藥劑師及營養師團隊的專業諮詢服務，有利集團穩穩抓住這個市場，未來並計劃將AI(人工智能)的早期篩查技術帶入零售層面，「疫後大家對健康的關注，加埋人口老化問題，成件事嘅關鍵係預防勝於治療，我哋想增加呢個範疇可以做啲嘢。」

疫情期間大家專注抗疫，因此搶購潮以退燒藥等抗疫藥物為主；後來市民感染率攀升並有不少人出現「長新冠」，藥物需求則轉向紓緩「長生冠」徵狀的產品；及至近來需求則轉向恆常的保健品，西藥主要是營養補充劑，中藥主要為靈芝蟲草產品。周美㦤指，一場疫情將腸道健康推上熱話，益生菌變成熱賣貨品，同樣突圍的還有抗衰老產品NMN(菸醯胺單核苷酸)。她又指，集團自家品牌近一兩年亦因應市場需求推出不少新產品，未來會再按需求拓展。目前萬寧自家品牌中，保健系列產品超過50款，涵蓋維他命C、兒童維他命、綜合維他命、益生菌及骨骼相關產品等。

保健產品需求大增，同時意味對產品資訊的渴求亦上升。萬寧港澳超過300間實體店中，超過50間有駐店藥房，逾120個藥劑師及營養師會在不同分店向市民提供社區服務。周美㦤認為這個網絡是集團一個大優勢，並指除了對不同藥物的查詢，藥劑師亦會為顧客免費評估「小病痛」、提供戒諮詢煙服務、量度血壓及BMI(身體質量指數)，以及對藥物與藥物之間的交互作用提供建議，「如果食開某啲長期病嘅藥，同保健品會唔會有衝突呢？都可以俾到建議。」

事實上，萬寧在疫情期間已持續擴大藥劑師團隊的服務範圍，包括2020年開始成為市民提供公立醫院取藥服務；去年亦推出遙距健康諮詢服務，市民可透過WhatsApp向藥劑師免費一對一諮詢。周美㦤指，其團隊有「4C」，除了藥劑師及營養師，還有美容顧問及健康大師，而又以藥劑師牽頭，將專業知識分享予其餘「3C」，甚至前線職員，意味門店員工對產品有一定認識，加上集團服務港人已有50周年的歷史，「我哋一直陪住香港市民成長……好多顧客入到嚟都好熟悉我哋團隊，同事都知顧客需要，建立咗長久關係，亦增加顧客忠誠度。」

研引AI科技 推廣早期篩查

至於未來大計，周美㦤指集團正積極研究引入可作準確健康檢查的新科技，包括在零售層面入手推廣早期篩查，方便專業團隊透過相關報告，為市民作出更加個人化的諮詢及建議，如AI技術，透過臉部掃描量度健康指數，惟目前仍有不少項目在探討與研究之中，未有推出時間表，「科技轉得好快，要視乎產品係咪持續地可用，希望係啱嘅時間點推出。」