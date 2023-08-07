零售復常系列(四) 萬寧：疫後保健品需求擴大 萬寧以藥劑師團隊牽頭 搶灘新藍海

新冠肺炎疫情期間大家搶購「看門口藥」的辛酸仍歷歷在目，一場疫情令港人的健康意識進一步札根，強勁的藥物需求在疫情過後沒有減退，而是流向保健品市場，搶手貨已由退燒藥變成益生菌。萬寧營運及財務總監周美㦤表示，留意到保健產品出現新需求，並相信旗下逾120個藥劑師及營養師團隊的專業諮詢服務，有利集團穩穩抓住這個市場，未來並計劃將AI(人工智能)的早期篩查技術帶入零售層面，「疫後大家對健康的關注，加埋人口老化問題，成件事嘅關鍵係預防勝於治療，我哋想增加呢個範疇可以做啲嘢。」
撰文：林靜 攝影：董立華
益生菌NMN成搶手貨
疫情期間大家專注抗疫，因此搶購潮以退燒藥等抗疫藥物為主；後來市民感染率攀升並有不少人出現「長新冠」，藥物需求則轉向紓緩「長生冠」徵狀的產品；及至近來需求則轉向恆常的保健品，西藥主要是營養補充劑，中藥主要為靈芝蟲草產品。周美㦤指，一場疫情將腸道健康推上熱話，益生菌變成熱賣貨品，同樣突圍的還有抗衰老產品NMN(菸醯胺單核苷酸)。她又指，集團自家品牌近一兩年亦因應市場需求推出不少新產品，未來會再按需求拓展。目前萬寧自家品牌中，保健系列產品超過50款，涵蓋維他命C、兒童維他命、綜合維他命、益生菌及骨骼相關產品等。
保健產品需求大增，同時意味對產品資訊的渴求亦上升。萬寧港澳超過300間實體店中，超過50間有駐店藥房，逾120個藥劑師及營養師會在不同分店向市民提供社區服務。周美㦤認為這個網絡是集團一個大優勢，並指除了對不同藥物的查詢，藥劑師亦會為顧客免費評估「小病痛」、提供戒諮詢煙服務、量度血壓及BMI(身體質量指數)，以及對藥物與藥物之間的交互作用提供建議，「如果食開某啲長期病嘅藥，同保健品會唔會有衝突呢？都可以俾到建議。」
事實上，萬寧在疫情期間已持續擴大藥劑師團隊的服務範圍，包括2020年開始成為市民提供公立醫院取藥服務；去年亦推出遙距健康諮詢服務，市民可透過WhatsApp向藥劑師免費一對一諮詢。周美㦤指，其團隊有「4C」，除了藥劑師及營養師，還有美容顧問及健康大師，而又以藥劑師牽頭，將專業知識分享予其餘「3C」，甚至前線職員，意味門店員工對產品有一定認識，加上集團服務港人已有50周年的歷史，「我哋一直陪住香港市民成長……好多顧客入到嚟都好熟悉我哋團隊，同事都知顧客需要，建立咗長久關係，亦增加顧客忠誠度。」
研引AI科技 推廣早期篩查
至於未來大計，周美㦤指集團正積極研究引入可作準確健康檢查的新科技，包括在零售層面入手推廣早期篩查，方便專業團隊透過相關報告，為市民作出更加個人化的諮詢及建議，如AI技術，透過臉部掃描量度健康指數，惟目前仍有不少項目在探討與研究之中，未有推出時間表，「科技轉得好快，要視乎產品係咪持續地可用，希望係啱嘅時間點推出。」
藥劑師諮詢可申請病假
以關懷挽人才
萬寧旗下逾120個藥劑師及營養師團隊，可謂集團業務推廣的王牌，惟在幾乎各行各業均見人才流失的今時今日，要如何留住這龐大團隊？萬寧營運及財務總監周美㦤認為，集團靠的是「人無我有嘅福利」。
她表示，萬寧今年起推出PharmaCare計劃(萬寧藥健保障計劃)，員工有小病痛可到超過50間有駐店藥房的門店，向藥劑師作免費諮詢並取藥，免卻動輒2至3小時的診所或醫院輪候時間之餘，藥劑師諮詢證明亦可用作申請病假。她形容集團是以關懷留住員工，並有助吸納新血。
計劃擴至員工年老父母及外傭
由於計劃反應理想，近月更有其他企業加入計劃，而範圍亦擴大至員工逾65歲的父母及外傭，「好簡單，如果我哋公司有啲嘢出面無嘅，對佢哋(員工)嚟講就會有好好嘅正面作用。」
免費派千四份女性益生菌
萬寧為響應7月起推出的「開心購物節」，由7月1日至8月31日，在萬寧購買其自家品牌保健產品滿100元，即減50元；同時，8月11至24日亦會免費派發1,400份GNC女性小紅莓和益生菌300億裝，顧客只需透過Alipay「搶券」後，憑電子券可到門店免費換領一盒。另外，集團又推出體驗式禮遇，8月11日至8月24日消費淨價滿100元後，可上傳單據及寫出一項萬寧社區藥劑服務，首140名正確回答顧客將免費獲得由萬寧藥劑師及營養師提供的諮詢服務及價值1.6萬元保健產品。